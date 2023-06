AAA CERCASI PORTAVOCE! – IL GOVERNO HA UN GROSSO PROBLEMA CON I “COMUNICATORI”: DANIELA SANTANCHÈ, IN CONCOMITANZA CON LA BUFERA MEDIATICA PER L’INCHIESTA DI “REPORT”, HA PERSO LA PORTAVOCE, NICOLETTA SANTUCCI. ANCHE LEI, COME MARIO SECHI, SE N’È ANDATA DOPO TRE MESI DI LAVORO, UFFICIALMENTE PER MOTIVI PERSONALI – LOLLOBRIGIDA, URSO, CASELLATI: I PRECEDENTI. IL PROBLEMA SARANNO I MINISTRI OPPURE I “COMUNICATORI”? - LA DIFESA DI RENZI: "IO STO CON LA SANTA, COME PRINCIPIO" (E ANCHE PER I LEGAMI TRA "VISIBILIA" E "RIFORMISTA")

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

“Io sto con la Santa, come principio: non deve andare in Aula per un’inchiesta di ‘Report’. Vale per lei come per chiunque di noi”. Nei giorni scorsi Matteo Renzi ha confidato ai suoi parlamentari questa convinzione. E pare che lo abbia scritto direttamente alla ministra del Turismo.

I due sono legati da un buon rapporto – che passa da Denis Verdini – e per il M5s ci sarebbe anche “il legame pubblicitario fra Visibilia e il Riformista”. Dettagli e speculazioni che non impediranno alla capogruppo di Iv in Senato Raffaella Paita di non opporsi alla richiesta di chiarimenti in Aula (oggi c’è la capigruppo in Senato) “per farci un’idea, con l’approccio garantista che ci contraddistingue”. Il problema semmai è nel governo. E ce l’ha Meloni: “Prepariamoci a una seconda ondata di rivelazioni”, confida la premier.

A cosa si riferisca non si sa. E’ voce diffusa però in Transatlantico che la procura di Milano potrebbe chiudere le indagini sulle società della ministra tra mercoledì e giovedì.

[...] La premier ufficialmente “si è detta tranquilla” sul caso. Chi nel suo staff l’ha incontrata ieri […] ne dà un altro racconto: era concentrata, ma tesa.

Il problema più che altro è intorno alla “Santa”: in concomitanza con la bufera mediatica ha perso la portavoce Nicoletta Santucci. Anche lei, come Mario Sechi, se n’è andata. Ufficialmente per “motivi personali” seppur dopo soli tre mesi di lavoro.

La spia però di una gestione ancora più complicata intorno alla ministra del Turismo che ieri è tornata all’attacco […] La storia dei giornalisti che se ne vanno dai ministeri inizia a essere una costante su cui riflettere: è successo a Francesco Lollobrigida con il capo ufficio stampa, ma anche a Giuseppe Valditara con il portavoce e così come ad Adolfo Urso.

Su Elisabetta Casellati è impossibile dare un’indicazione esatta. Tutti con la valigia in mano prima di Sechi e di Santucci che a quanto pare ha deciso di lasciare il ministero per una scelta di vita. Ma il risultato non cambia: c’è una ministra molto strategica per Fratelli d’Italia, a Milano, in trincea.

“Guardate questa faccia: sono in politica da 23 anni e non ho nulla da nascondere”, insiste lei, forte di un appoggio della premier che al momento, almeno pubblicamente, è inscalfibile fino a prova contraria. […]

[…] Fratelli d’Italia è passato dal dire “la ministra ha già spiegato tutto non c’è bisogno che venga in Aula” come ha spiegato il capogruppo Tommaso Foti a “Daniela Santanchè è stata la prima a dare la disponibilità, se chiamata formalmente, a venire a chiarire ogni dubbio in Parlamento”, dichiarazione di ieri di Giovanni Donzelli, numero due del partito di Via della Scrofa.

I membri in quota FdI in Vigilanza Rai continuano a dire che non attaccheranno Report perché “noi non abbiamo pregiudizi, al contrario della sinistra: e certe trasmissioni fanno il lavoro, se indagano su tutti”. E però questa vicenda rischia di durare per un bel po’. Se Lega e un pezzo di Forza Italia sono rientrati nei ranghi […], l’idea che Santanchè debba rispondere tutta l’estate di questa faccenda preoccupa i vertici del governo.

Soprattutto se arriveranno novità dalla chiusura delle indagini. Soprattutto perché la ministra in questa fase è senza portavoce e non c’è la fila per andare, dall’esterno, a lavorare con lei. […]

