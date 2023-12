ABBATTI IL TRUMPONE – CHE SUCCEDE A DONALD TRUMP CON LA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DEL COLORADO CHE LO ESCLUDE DAL VOTO DELLE PRIMARIE REPUBBLICANE? ADESSO LA PALLA PASSERÀ PROBABILMENTE ALLA CORTE SUPREMA FEDERALE (A MAGGIORANZA CONSERVATRICE, CON TRE GIUDICI NOMINATI DA TRUMP), MA PRESTO POTREBBERO ARRIVARE SENTENZE SIMILI IN ALTRI STATI– LA DECISIONE SI BASA SULLA SEZIONE 3 DEL 14ESIMO EMENDAMENTO, RATIFICATO DOPO LA GUERRA CIVILE, A FINE ‘800 (E MAI APPLICATO), CHE RIGUARDA LA “SQUALIFICA” DEI FUNZIONARI CHE ABBIANO PARTECIPATO A UN’INSURREZIONE. MA TUTTO SI GIOCA SUL TERMINS “FUNZIONARIO”, E PURE SU “INSURREZIONE”: ESPERTI E POLITICI SONO DIVISI…

1. LA SENTENZA DEL COLORADO ESTROMETTE TRUMP DAL VOTO: COSA SIGNIFICA, COSA SUCCEDERÀ DOPO

I giudici della Corte Suprema del Colorado che hanno cercato di squalificare Donald J. Trump dal voto delle primarie repubblicane del 2024, martedì sera si sono confrontati con otto diverse questioni legali. Per escluderlo dalla votazione, però, dovranno quasi certamente ricorrere di nuovo alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Con una decisione di 4 a 3 che ha scatenato un terremoto politico e legale, martedì la Corte Suprema del Colorado ha dichiarato che Trump il 6 gennaio 2021 ha commesso un'insurrezione e che quindi il 14° emendamento gli impedisce di ricoprire cariche federali.

"Si tratta di una decisione importante e straordinaria da parte di una corte suprema statale", ha scritto Derek Muller, professore di diritto all'Università di Notre Dame, sul blog Election Law. "Mai nella storia un candidato alla presidenza è stato escluso dal voto in base alla Sezione 3 del Quattordicesimo Emendamento. Il ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti sembra inevitabile ed esercita una forte pressione sulla Corte".

Martedì la maggioranza ha dichiarato che tutte le questioni legali chiave sono state messe in discussione da Trump. "La somma di queste parti è questa: Il presidente Trump è squalificato dalla carica di presidente", ha dichiarato la maggioranza in un parere non firmato, affermando che i suoi sforzi per rovesciare i risultati delle elezioni del 2020 equivalgono a un'insurrezione e che la sezione 3 del 14° emendamento, ratificato dopo la guerra civile, impedisce agli insorti di ricoprire cariche federali, compresa la presidenza.

La maggioranza ha aggiunto: "Non giungiamo a queste conclusioni con leggerezza. Siamo consapevoli dell'ampiezza e del peso delle questioni che ci vengono sottoposte. Siamo anche consapevoli del nostro solenne dovere di applicare la legge, senza timori o favori, e senza essere influenzati dalla reazione dell'opinione pubblica alle decisioni che la legge ci impone di prendere".

Ma la Corte ha concesso a Trump una via di fuga provvisoria. La sentenza è stata sospesa fino al 4 gennaio e, nel caso in cui egli chieda un riesame alla Corte Suprema degli Stati Uniti, come ha dichiarato di voler fare, il tribunale statale ha dichiarato che il suo nome rimarrà sulla scheda elettorale delle primarie.

Potrebbe volerci del tempo prima che i giudici agiscano e le primarie repubblicane del Colorado, previste per marzo, potrebbero svolgersi senza conseguenze. I giudici potrebbero dover affrontare le numerose questioni legali che si intersecano nel caso, che sono nuove, complesse e straordinariamente consequenziali. Infatti, i tribunali di altri Stati sono giunti a conclusioni diverse su alcune questioni.

I giudici potrebbero anche essere riluttanti a sottrarre agli elettori la decisione su come valutare la condotta di Trump dopo le elezioni del 2020. La sezione 3 del 14° emendamento impedisce a coloro che hanno giurato "di sostenere la Costituzione degli Stati Uniti" di ricoprire una carica se "hanno partecipato a un'insurrezione o a una ribellione contro la stessa, o hanno dato aiuto o conforto ai suoi nemici".

Il Congresso può rimuovere il divieto, secondo la disposizione, ma solo con un voto di due terzi in ciascuna camera. Sebbene la disposizione sia stata concepita per affrontare le conseguenze della Guerra Civile, è stata scritta in termini generali e, secondo la maggior parte degli studiosi, continua ad essere valida. Il Congresso ha concesso ampie amnistie nel 1872 e nel 1898. Secondo gli studiosi, però, questi atti erano retroattivi e non limitavano l'efficacia prospettica della Sezione 3.

Un giudice del Colorado aveva stabilito che Trump aveva commesso un'insurrezione, ma aveva accettato la sua argomentazione secondo cui la Sezione 3 non si applicava a lui, sostenendo che Trump non aveva prestato il giusto tipo di giuramento e che la disposizione non si applicava all'ufficio della presidenza.

La Corte Suprema del Colorado ha confermato la prima parte della sentenza del giudice del processo: Trump ha commesso un'insurrezione, tra cui l'intenzione di rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020, il tentativo di alterare il conteggio dei voti, l'incoraggiamento di liste fasulle di elettori concorrenti, le pressioni sul vicepresidente affinché violasse la Costituzione e la convocazione della marcia sul Campidoglio.

Ma la maggioranza ha ribaltato la parte della decisione del giudice del processo che affermava che la disposizione della Sezione 3 non impediva a Trump di chiedere la rielezione.

Questo punto di vista ha i suoi critici. In un articolo pubblicato sul Wall Street Journal a settembre, Michael B. Mukasey, che è stato procuratore generale sotto il presidente George W. Bush, ha scritto che la Sezione 3 è limitata alle persone che hanno giurato di sostenere la Costituzione "come membro del Congresso, o come funzionario degli Stati Uniti, o come membro di una legislatura statale, o come funzionario esecutivo o giudiziario di uno Stato".

L'unica categoria che può essere applicata a Trump è "un funzionario degli Stati Uniti", ha scritto Mukasey. Ma questa frase, ha affermato, "si riferisce solo ai funzionari nominati, non a quelli eletti".

In un articolo pubblicato in agosto, William Baude dell'Università di Chicago e Michael Stokes Paulsen dell'Università di St. Thomas non sono d'accordo con Mukasey.

Il loro articolo conclude che "il senso ordinario del testo" della Costituzione, "la struttura e la logica delle sue disposizioni", "l'evidente disegno di essere esaustivo", "l'apparente assurdità della prospettiva di escludere le cariche di presidente e vicepresidente dall'attivazione dell'interdizione" e altri fattori "ci convincono tutti che la conclusione naturale è quella corretta: La Sezione 3 include nella sua copertura, o nel linguaggio che la fa scattare, gli insorti che hanno ricoperto la carica di presidente e vicepresidente".

Hanno aggiunto che "una lettura che renda il documento un 'codice segreto' carico di significati nascosti e discernibili solo da un selezionato sacerdozio di illuminati è generalmente improbabile".

Altri studiosi, in particolare Josh Blackman del South Texas College of Law di Houston e Seth Barrett Tillman della Maynooth University in Irlanda, affermano che la Sezione 3 non copre il signor Trump. Esistono, scrivono, "prove sostanziali che il presidente non è un 'ufficiale degli Stati Uniti' ai fini della Sezione 3".

La Corte Suprema del Colorado ha stabilito che la presidenza è coperta dalla disposizione. "Il presidente Trump ci chiede di ritenere che la Sezione 3 squalifichi ogni insurrezionalista che rompe il giuramento, tranne quello più potente, e che impedisca ai trasgressori del giuramento di ricoprire virtualmente ogni carica, sia statale che federale, tranne quella più alta del Paese. Entrambi i risultati sono incoerenti con il linguaggio chiaro e la storia della Sezione 3".

La Corte Suprema dello Stato ha affrontato diverse altre questioni. Il Congresso non ha bisogno di agire per squalificare i candidati, ha detto. L'eleggibilità del signor Trump non è il tipo di questione politica che esula dalla competenza dei tribunali. Il rapporto della Camera del 6 gennaio è stato correttamente ammesso come prova. Il discorso di Trump di quel giorno non era protetto dal Primo Emendamento.

La Corte ha aggiunto che gli Stati sono autorizzati dalla Costituzione a valutare le qualifiche dei candidati alla presidenza. "Se adottassimo il punto di vista del Presidente Trump", ha scritto la maggioranza, "il Colorado non potrebbe escludere dal voto nemmeno i candidati che chiaramente non soddisfano i requisiti di età, residenza e cittadinanza" della Costituzione.

Il caso ha ricordato ad alcuni studiosi di diritto elettorale il caso Bush contro Gore, la decisione del 2000 che ha consegnato la presidenza a Bush.

"Ancora una volta la Corte Suprema si trova al centro di un'elezione presidenziale statunitense", ha dichiarato Richard L. Hasen, professore di diritto all'Università della California, Los Angeles. "Ma, a differenza del 2000, l'instabilità politica generale degli Stati Uniti rende la situazione molto più precaria".

2. COME I CRITICI DI TRUMP SPERANO DI USARE IL 14° EMENDAMENTO PER ELIMINARLO DALLE SCHEDE ELETTORALI

Traduzione dell’articolo di Patrick Marley per www.washingtonpost.com

I tribunali di tutto il Paese stanno iniziando ad analizzare i ricorsi sull’opportunità, per Donald Trump, di candidarsi nuovamente alla Presidenza. Con una decisione storica, martedì la Corte Suprema del Colorado ha impedito all’ex presidente di correre alle primarie presidenziali del 5 marzo, dopo aver stabilito che il 6 gennaio 2021 aveva partecipato a un'insurrezione. Ecco come si stanno svolgendo le cause legali in tutto il Paese.

Qual è l'argomentazione legale che sostiene che Trump vada escluso dalle urne in base al 14° emendamento?

Il 14° Emendamento, ratificato nel 1868, include una disposizione volta a impedire a coloro che si sono schierati con la Confederazione durante la Guerra Civile di ricoprire cariche. In particolare, la sezione 3 stabilisce che se qualcuno ha giurato di sostenere la Costituzione e poi ha partecipato a un'insurrezione, non può ricoprire determinate cariche.

Gli oppositori di Trump hanno fatto leva su questa parte della Costituzione con azioni legali che sostengono che non possa ricandidarsi a causa dei suoi sforzi per ribaltare le elezioni del 2020 e del suo ruolo nell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

Dove ci sono decisioni in arrivo?

Con la sentenza della Corte Suprema del Colorado, che impedisce a Trump di partecipare alle primarie dello Stato, è la prima che un tribunale decide di escludere un candidato alla presidenza, in base a una disposizione della Costituzione del 1868 che impedisce agli insorti di ricoprire cariche.

La decisione sarà sicuramente appellata alla Corte Suprema degli Stati Uniti, ma spetterà ai giudici decidere se accettare o meno il caso. Secondo gli studiosi, solo l'Alta Corte può stabilire se l'attacco del 6 gennaio al Campidoglio costituisca un'insurrezione e se a Trump sia vietato candidarsi.

In due decisioni separate, la Corte Suprema del Minnesota e una corte d'appello del Michigan hanno precedentemente rifiutato di rimuovere il nome di Trump dal voto delle primarie in quegli Stati. Nel frattempo, un consulente fiscale del Texas non ha ottenuto alcun risultato con una serie di azioni legali che ha presentato sulla questione.

Chi è coinvolto?

La teoria legale secondo cui Trump non può candidarsi è sostenuta da un insolito mix di conservatori e liberali. Gli elettori stanno intentando cause con l'assistenza di gruppi di controllo come “Citizens for Responsibility and Ethics in Washington” e “Free Speech for People”.

Nella maggior parte dei casi, le cause sono state intentate contro i funzionari elettorali perché sono loro a decidere chi compare sulle schede elettorali. In molti casi, i funzionari elettorali hanno cercato di rimanere fuori dalla mischia e hanno chiesto ai tribunali di decidere la questione senza prendere posizione sulla possibilità di candidare Trump. Trump e alcuni settori del Partito Repubblicano sono intervenuti in alcuni casi.

Qual è la tempistica?

Le cause devono muoversi rapidamente perché la stagione elettorale si sta avvicinando, con i caucus dell'Iowa previsti per il 15 gennaio. Molti tribunali potrebbero pronunciarsi dopo tale data, ma i casi diventano politicamente più complicati man mano che si tengono i caucus e le primarie in primavera. La Convention nazionale repubblicana inizierà il 15 luglio e tutte le parti sperano di risolvere la questione ben prima di allora.

Cosa succede dopo le sentenze iniziali?

[…] Le sentenze delle corti supreme statali possono essere appellate alla Corte Suprema degli Stati Uniti. La Corte Suprema degli Stati Uniti può accettare i casi se vuole, ma non è obbligata a farlo.

La Corte Suprema degli Stati Uniti sarà coinvolta?

La campagna di Trump ha dichiarato che si appellerà alla Corte Suprema degli Stati Uniti contro la decisione della Corte Suprema del Colorado e ha previsto che l'Alta Corte annullerà la sentenza della corte inferiore. Tre dei nove giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti sono stati nominati da Trump, e la Corte ha una maggioranza conservatrice di 6-3.

La questione è già stata sollevata in passato?

La Sezione 3 ha sempre avuto scarsa considerazione, a partire dall'epoca appena successiva alla Guerra Civile - fino a poco tempo fa. L'anno scorso, le cause sulla Sezione 3 contro i deputati Madison Cawthorn (R.C.) e Marjorie Taylor Greene (R.Ga.) Madison Cawthorn (R-N.C.) e Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) non sono riuscite a tenerli fuori dal voto. (Cawthorn ha poi perso le primarie; Greene continua a lavorare al Congresso).

L'anno scorso, però, un giudice del New Mexico ha rimosso un commissario di contea dall'incarico dopo che il funzionario era stato giudicato colpevole di un reato minore per aver violato il suolo del Campidoglio il 6 gennaio. Il giudice statale ha stabilito che Couy Griffin, commissario della contea di Otero e fondatore di Cowboys for Trump, non poteva più ricoprire il suo ruolo di funzionario della contea perché aveva violato la Sezione 3. Si è trattato della prima sentenza di questo tipo dal 1848. Secondo coloro che hanno intentato la causa, si tratta della prima sentenza di questo tipo dal 1869.

Quali sono gli argomenti contro Trump?

I tribunali esamineranno nel dettaglio le parole della Sezione 3, che per esteso afferma: "Nessuna persona potrà essere senatore o rappresentante al Congresso, o elettore del Presidente e del Vicepresidente, o ricoprire qualsiasi carica, civile o militare, sotto gli Stati Uniti o sotto qualsiasi Stato, se, avendo precedentemente prestato giuramento, come membro del Congresso, o come funzionario degli Stati Uniti, o come membro di qualsiasi legislatura statale, o come funzionario esecutivo o giudiziario di qualsiasi Stato, di sostenere la Costituzione degli Stati Uniti, abbia intrapreso un'insurrezione o una ribellione contro la stessa, o abbia dato aiuto o conforto ai suoi nemici. Ma il Congresso può rimuovere tale incapacità con il voto dei due terzi di ciascuna Camera".

Per cacciare Trump dalle urne, chi ha intentato la causa deve dimostrare che Trump soddisfa ogni aspetto della sezione. Questo dà a Trump e ai suoi sostenitori molti argomenti contro la teoria legale. Alcuni di essi sono riportati di seguito.

La Sezione 3 impedisce ad alcune persone di ricoprire cariche, ma impedisce loro di candidarsi?

L'articolo 3 non dice nulla sulla candidatura, e i sostenitori di Trump sostengono che i funzionari elettorali e i giudici non possono impedirgli di iscrivere il suo nome sulla scheda elettorale. Se vincerà, spetterà al Congresso confermare la sua candidatura, dicono.

La Sezione 3 si applica alla presidenza?

La Sezione 3 dice che si applica ai senatori, ai rappresentanti, agli elettori presidenziali, alle cariche statali e alle cariche federali "sotto gli Stati Uniti" - quest'ultima è l'unica che potrebbe applicarsi alla presidenza. I sostenitori di Trump sostengono che queste cariche sono destinate agli ufficiali militari e ai funzionari statali, non ai presidenti. Chi ha intentato la causa sostiene che la presidenza è chiaramente una carica sotto gli Stati Uniti.

Il 6 gennaio è stata un'insurrezione?

Gli oppositori di Trump sostengono che non possa restare in carica perché ha favorito un'insurrezione, non è riuscito a sedarla rapidamente e ha incitato i rivoltosi del Campidoglio. I sostenitori di Trump affermano che l'attacco al Campidoglio non è stato un'insurrezione, notando che l’ex president non è stato accusato penalmente di insurrezione ed è stato assolto dal Senato dopo essere stato messo sotto impeachment dalla Camera. Sostengono che, anche se si è trattato di un'insurrezione, non è stata una rivolta in cui Trump si è "impegnato" perché non si trovava al Campidoglio in quel momento.

Dovrebbe decidere il Congresso invece dei giudici?

I sostenitori di Trump affermano che è il Congresso l'organo che dovrebbe determinare chi è idoneo a diventare presidente, non i giudici. Essi fanno notare che la Sezione 3 dà al Congresso la possibilità, con un voto di due terzi, di trovare un insurrezionalista idoneo alla presidenza. I tribunali non possono impedire a Trump di candidarsi, perché il Congresso potrebbe votare in futuro per stabilire che può servire, sostengono.

La Sezione 3 può essere applicata da sola?

I sostenitori di Trump affermano che la Sezione 3 non è "self-executing", ovvero non può essere utilizzata a meno che non ci sia una legge federale che la attui e che specifichi come e quando si applica. Non esiste una legge di questo tipo, quindi non c'è modo di utilizzare la sezione, sostengono.

I critici di Trump sostengono che la Sezione 3 è chiara e può essere utilizzata, sia nei suoi termini che attraverso leggi statali che danno ai funzionari elettorali e ai tribunali il potere di determinare chi può essere inserito in una scheda elettorale.

