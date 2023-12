ABBATTI IL TRUMPONE! – SECONDO LA “CNN” IL TYCOON AVREBBE PROVATO FINO ALL’ULTIMO A RIBALTARE L’ESITO DELLE ELEZIONI DEL 2020: IL 4 GENNAIO 2021, DUE GIORNI PRIMA DELL’ASSALTO AL CAMPIDOGLIO, TRUMP AVREBBE CERCATO DI FAR ARRIVARE A WASHINGTON FALSI CERTIFICATI ELETTORALI DAL MICHIGAN E DAL WISCONSIN, PER BLOCCARE LA CERTIFICAZIONE DELLA VITTORIA DI BIDEN – LO STAFF DELL’EX PRESIDENTE SI ERA SPINTO ADDIRITTURA A IPOTIZZARE L’USO DI AEREI PRIVATI PER…

DONALD TRUMP - COMIZIO CAPITOL HILL

(ANSA) - Due giorni prima del 6 gennaio Donald Trump ha cercato di far arrivare a Washington falsi certificati elettorali dal Michigan e dal Wisconsin per cercare di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden, e quindi capovolgere l'esito delle elezioni del 2020.

Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali lo staff dell'ex presidente si è spinto anche a ipotizzare l'uso di aerei privati per far arrivare i due file nella capitale prima del 6 gennaio, giorno della certificazione della vittoria di Biden in Congresso. I falsi certificati avrebbero dovuto convincere l'allora vicepresidente Mike Pence a non certificare la vittoria di Biden.

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3

Le email e le registrazioni audio ottenute da Cnn indicano che un legale della campagna di Trump era parte delle discussioni su come consegnare i falsi certificati elettorali a Pence. Fra le persone implicate c'era anche Kenneth Chesebro, uno dei legali dell'ex presidente che si è dichiarato colpevole in Georgia, dove Trump e altre 19 persone sono accusati di aver tentato di sovvertire le elezioni del 2020, e sta collaborando anche con le autorità di Michigan, Nevada e Wisconsin.

I dettagli emersi dalla documentazione di Cnn sembrano in grado di completare alcuni dei riferimenti vaghi del procuratore speciale Jack Smith nell'ambito delle incriminazioni contro Trump. E tirano in causa anche i senatori Ron Johnson e Scott Perry, ai quali dovevano essere consegnati i falsi certificati elettorali per Pence.

donald trump durante l assalto al congresso il video alla commissione d inchiesta donald trump donald trump durante l assalto al congresso il video alla commissione d inchiesta.