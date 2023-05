12 mag 2023 09:48

ABBIAMO IL CAPRO ESPIATORIO DI RIMBORSOPOLI - L’EX CAPOGRUPPO DEL PD IN EMILIA ROMAGNA, MARCO MONARI, È STATO PORTATO IN CARCERE, A FORLÌ, DOPO LA CONDANNA A QUATTRO ANNI E CINQUE MESI PER LO SCANDALO RIMBORSI, CONFERMATA IN CASSAZIONE – I FATTI RISALGONO A PIU DI DIECI ANNI FA: IL REATO CONTESTATO SAREBBE STATO INFATTI COMMESSO TRA IL 2010 E AIL 2011. MONARI È L’UNICO CONSIGLIERE FINITO IN CARCERE PER QUELL’INCHIESTA: FINISCE IN GALERA PER ESSERSI FATTO RIMBORSARE VENTIMILA EURO…