AR-CORE NON SI COMANDA – LA VERITA’ DI VITTORIO FELTRI SULLE “ROMANZATE” CENE ELEGANTI: “ANDAVO A ARCORE NON PERCHÉ MI AUGURASSI DI FARE DELLE SCOPATE SUPPLEMENTARI MA PER AMICIZIA NEI CONFRONTI DI BERLUSCONI. ALTRO CHE BORDELLO DI LUSSO, NON HO MAI VISTO IL CAV DEDICARE ALLE SIGNORINE PRESENTI SMANCERIE SOSPETTE - A ME PIACCIONO ANCORA LE DONNE ANCHE SE NON NE RICORDO IL MOTIVO - IL TITOLO CHE DEDICO' SU "LIBERO" AL RUBY-GATE: "LA PATATA BOLLENTE"