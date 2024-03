10 mar 2024 23:17

IN ABRUZZO E' TESTA A TESTA (CON IL MELONIANO MARSILIO IN LEGGERO VANTAGGIO): ANCHE SE IL CENTRODESTRA VINCESSE DI MISURA SAREBBE UNA VITTORIA DI PIRRO VISTO IL CANCAN DI MINISTRI - GLI EXIT POOL DI "NOTO SONDAGGI" DANNO IL CANDIDATO DI CENTROSINISTRA, LUCIANO D'AMICO TRA IL 47,3% E IL 51,3%. IL GOVERNATORE USCENTE, IL MELONIANO MARCO MARSILIO, TRA IL 48,7 E IL 52,7%, - LORENZO PREGLIASCO: “UN PUNTO DI DISTACCO IN UN EXIT POLL SI PUÒ TRADURRE IN QUALCOSA COME ‘TESTA O CROCE’” - IL VOTO IN ABRUZZO E' DETERMINANTE PER IL RISSOSO POLLAIO DI PALAZZO CHIGI: IL DAGOREPORT