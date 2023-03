6 mar 2023 17:14

ACCOGLIENZA BRITISH - IL GOVERNO SUNAK PRESENTERA’ IN PARLAMENTO UN PIANO DURISSIMO SULL'IMMIGRAZIONE: CHIUNQUE ARRIVERA’ ILLEGALMENTE ATTRAVERSO LA MANICA NON POTRA’ CHIEDERE ASILO, SARA’ ARRESTATO E DEPORTATO IN RUANDA. E RICEVERA’ UN BANDO A VITA – NEL 2022 SONO SBARCATE SULLE COSTE DEL REGNO UNITO OLTRE 45 MILA PERSONE SU BARCONI E GOMMONI – LE ORGANIZZAZIONI UMANITARIE DENUNCIANO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE… – VIDEO