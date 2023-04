2 apr 2023 12:40

ADDA VENÌ TRUMPONE! – L’EX PRESIDENTE AMERICANO CHIAMA A RACCOLTA I SUOI SUPPORTERS E DÀ APPUNTAMENTO ALLE “FORCHE CAUDINE” DEL TRIBUNALE DI NEW YORK DOVE MARTEDÌ COMPARIRÀ PER LA SUA INCRIMINAZIONE: “IL GIUDICE MI ODIA, È UN TRIBUNALE FANTOCCIO” – TRUMP HA TROVATO IL MODO DI GUADAGNARE ANCHE DAL “SEX-GATE” CHE LO COINVOLGE: DOPO L’ANNUNCIO DELL’INIZIO DEL SUO PROCESSO HA LANCIATO UNA RACCOLTA FONDI CHE IN 24 ORE HA RACCOLTO OLTRE 4 MILIONI DI DOLLARI – L’FBI MONITORA I SOCIAL E LA POLIZIA È IN ALLERTA