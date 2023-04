15 apr 2023 15:12

ADDIO PNRR! – IL GOVERNO VUOLE PRENDERE ALTRO TEMPO E NON PRESENTARE LE MODIFICHE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ENTRO IL 30 APRILE. TECNICAMENTE, PUÒ FARLO, MA IN QUESTO MODO, IL VIA LIBERA (NON SCONTATO) AI PROGETTI ARRIVEREBBE A FINE NOVEMBRE. E L’ITALIA AVREBBE SOLO UN MESE PER IMPIEGARE LE RISORSE RESIDUE. MA IN TAL CASO LO STATO RISCHIA DI PERDERE IL 30% DELLA DOTAZIONE (ANCHE DI PIÙ, CONSIDERANDO LE LENTEZZE BUROCRATICHE DEL NOSTRO PAESE...)