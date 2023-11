ADELANTE VERSO L’ISOLAMENTO TOTALE – LO “SGARBO” DI GIORGIA MELONI A PEDRO SANCHEZ: MENTRE IL LEADER DEL PARTITO SOCIALISTA SPAGNOLO GIURAVA DAVANTI AL RE, LA PREMIER ACCOGLIEVA A ROMA IL NEO-FRANCHISTA SANTIAGO ABASCAL, IL LEADER DI VOX CHE SOSTIENE CHE IL NUOVO GOVERNO SIA FRUTTO DI UN “COLPO DI STATO” . IL TUTTO, MENTRE MADRID HA LA PRESIDENZA DI TURNO DELL’UE, E STA NEGOZIANDO LA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ…

Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per “La Stampa”

SANTIAGO ABASCAL GIORGIA MELONI

Ancora nessuna telefonata a Pedro Sánchez e braccia aperte a Santiago Abascal.

Non ha aspettato neanche un giorno in più, Giorgia Meloni: venerdì, […] nelle stesse ore in cui il leader del Psoe giurava davanti al re di Spagna, la presidente del Consiglio accoglieva a Roma il suo più fiero oppositore, il leader di Vox, il capopopolo che continua a definire Sanchez un «golpista» o «un usurpatore», e che aizza la folla contro le sedi dei socialisti.

Meloni rompe il galateo istituzionale con una tempistica che non è casuale e che è stata ampiamente notata in Spagna […]. Fonti del governo di Madrid parlano apertamente di «sgarbo» e «scorrettezza», al punto che […] sono stati attivati canali diplomatici per ottenere una spiegazione sulla coincidenza sospetta. «È stato accolto nella sede di Fratelli d'Italia e non a Palazzo Chigi», la giustificazione offerta da parte italiana.

MELONI SENZA VOX - VIGNETTA DI VAURO

Sta di fatto che nel momento di massima solennità costituzionale, mentre Sánchez davanti al sovrano battezza il suo terzo governo, Abascal si è fatto trovare lontano dalla Spagna, all'estero, ottenendo riparo e conforto politico al focolare della madre dei sovranisti europei […]. Tutto perfettamente studiato. […] Meloni, di ritorno da Zagabria, pubblica che è quasi notte una foto con l'alleato. Entrambi con un gran sorriso, e scrive: «Due popoli per un'Europa unita di nazioni libere e sovrane. Grazie Santi per la tua gradita visita. Adelante juntos». Seguono bandierine spagnole e italiane allineate.

pedro sanchez puigdemont

Lui, Abascal, fa di più e l'indomani esalta l'incontro con un comunicato in cui si fa una sintesi delle questioni affrontate: la strategia comune per le Europee e la lacerata situazione politica in Spagna. Il leader di Vox parla «di grave rischio per lo Stato di diritto», dice che «la nomina di Sánchez è irregolare», condivide con Meloni la tesi del «colpo di Stato» che sostiene apertamente da settimane con toni incendiari, mettendo in discussione l'esecutivo che il partito socialista […] e la sinistra hanno assemblato in Parlamento con gli indipendentisti catalani, dietro la promessa di un'amnistia per Carles Puidgemont e gli altri leader latitanti.

pedro sanchez giorgia meloni 2

Abascal incarna tesi che espone a Meloni e da cui la premier non sembra prendere le distanze. Anzi, sceglie di immortalare l'incontro con una fotografia mentre il capo di Vox ringrazia «per il costante appoggio», dimostrato peraltro anche in campagna elettorale con un video che già allora fece irritare il governo progressista di Madrid.

[…] Abascal ha paragonato in pubblico Sánchez «a Hitler», ha chiesto alla polizia di non rispettare gli ordini, soffia sul fuoco di contestazioni che quotidianamente sfociano in scontri. La leader di Fratelli d'Italia non si smarca né chiama Sánchez per congratularsi, forse per restituire al premier spagnolo il fatto che lui abbia aspettato settimane prima di contattarla dopo la vittoria alle elezioni nell'autunno del 2022.

giorgia meloni in collegamento con il comizio di vox a valencia 14 luglio 2023 1

Fino a ieri sera, non risultavano attivati i preparativi diplomatici per organizzare la classica telefonata. Sánchez non è solo un collega con cui Meloni siede al Consiglio europeo ma è anche il presidente di turno del semestre europeo, cosa che ingigantisce i contorni di questa vicenda. Ma restituisce anche l'idea che ha la premier delle relazioni politiche in Europa alla vigilia della campagna elettorale.

E di come intende piegarle alle strategie del gruppo dei Conservatori (Ecr), di cui è la presidente. […] Meloni sta richiamando a raccolta la santa alleanza dell'ultradestra, per tentare di ribaltare gli equilibri, aumentare la presenza nell'Europarlamento e frenare l'espansione di Identità e Democrazia (la famiglia europea di Matteo Salvini e Marine Le Pen). Non è un momento semplice. Perché la leader di FdI contava molto sulle elezioni spagnole, dove il centrodestra è uscito sconfitto, e su quelle polacche, dove il PiS di Mateusz Morawiecki, l'alleato più forte numericamente, non è riuscito a formare un governo, pur arrivando primo. […]

pedro sanchez elezioni in spagna 2023 SAMANTHA VOX - MEME BY EMILIANO CARLI giorgia meloni in collegamento con il comizio di vox a valencia 14 luglio 2023 6 LA SCONFITTA DI VOX ALLE ELEZIONI IN SPAGNA - VIGNETTA BY MAURO BIANI