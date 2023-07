ADESSO SANTANCHÈ E LA RUSSA SI NASCONDONO: LA "PITONESSA" DA’ BUCA AL MINISTRO SANGIULIANO CHE L’ASPETTAVA ALLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO FRECCIAROSSA ROMA-POMPEI - IL PRESIDENTE DEL SENATO NON SARA' A “PIAZZA ITALIA”, LA KERMESSE ROMANA DI FRATELLI D’ITALIA, ORGANIZZATA DA FABIO RAMPELLI - LA RUSSA DOPO AVER MARCATO VISITA AL FUNERALE DI FORLANI HA SALTATO PURE UN INCONTRO AL FESTIVAL DI POLIGNANO A CAUSA DI "SOPRAGGIUNTI IMPEGNI ISTITUZIONALI"

Lorenzo Giarelli per il Fatto Quotidiano

DANIELA SANTANCHE E IGNAZIO LA RUSSA

(...) Mai come in questi giorni Daniela Santanchè e Ignazio La Russa, maggiorenti di Fratelli d'Italia in difficoltà, ringraziano tutte quelle fortunose circostanze che per un motivo o per l'altro li tengono lontani da alcuni appuntamenti pubblici, pericolosissime occasioni di gaffe e scivoloni in grado di peggiorare la situazione.

Ieri, per esempio, la ministra del Turismo era attesa alla presentazione del nuovo Frecciarossa Roma-Pompei (ne potete leggere a pagina 15), dove avrebbe dovuto affiancare il collega Gennaro Sangiuliano. Dopo venti minuti di attesa, l'ex direttore del Tg2 ha fatto da sé. Santanché non pervenuta, se non in forma messianica attraverso un comunicato stampa con cui ha benedetto l'opera.

DANIELA SANTANCHE E IGNAZIO LA RUSSA

Peccato, perché i cronisti presenti le avrebbero potuto chiedere conto delle ultime inchieste giornalistiche che la riguardano, come quella sulla villa a Forte dei Marmi comprata dal compagno Dimitri Kunz (insieme alla moglie di La Russa) e rivenduto dopo un'ora a 1 milione in più.

Proprio come il presidente del Senato, Santanchè non sarà neanche a “Piazza Italia”, la kermesse della sezione romana di FdI: Fabio Rampelli e soci hanno invitato mezzo governo, ma non i due veterani del partito. Un paio di settimane fa Santanchè aveva “saltato” anche Fenix, la festa del movimento giovanile di FdI, a cui invece La Russa aveva partecipato (prima che si sapesse dell'indagine per stupro in cui è coinvolto suo figlio Leonardo). Anche la seconda carica dello Stato deve avere un'agenda parecchio fitta negli ultimi tempi. Tre giorni fa non si è fatto vedere ai funerali dell'ex premier Dc Arnaldo Forlani, onorato con cerimonia di Stato e lutto nazionale. Saltato pure un incontro al Festival del Libro Possibile di Polignano, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali.

la russa santanchè

Provvidenziali, di questi tempi.