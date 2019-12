ADESSO SÌ CHE FORZA ITALIA NON ESISTE PIÙ - DOPO 26 ANNI, LASCIA L'AMAZZONE MICHAELA BIANCOFIORE. "CON LA MORTE NEL CUORE, MA ANCHE LIBERATA.SIAMO DIVENTATI COME I GRILLINI, UNO VALE UNO SENZA DISTINGUO, SENZA STORIA, SENZA RISPETTO PER LE PERSONE" - LA DEPUTATA PASSERÀ AL GRUPPO FRITTO-MISTO

Un altro pesantissimo colpo per Silvio Berlusconi, un addio a una colonna di Forza Italia, a un pezzo storico del partito: lascia infatti l'amazzone Michaela Biancofiore. "Con la morte nel cuore, ma anche liberata. La Forza Italia nella quale sono nata e cresciuta, non esiste più", ha annunciato in piena notte. Dopo 26 anni, insomma, addio all'azzurro.

La deputata passerà al gruppo misto poiché lascia intendere di non condividere più le scelte della dirigenza: "Siamo diventati come i grillini, uno vale uno senza distinguo, senza storia, senza rispetto per le persone", commenta senza entrare nel dettaglio. Un addio, quello della Biancofiore, che lascia il segno: era sempre infatti stata considerata come una fedelissima di Berlusconi, sin da quel lontano 1995 in cui fu eletta alle comunali di Bolzano.

