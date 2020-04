IL CORONAVIRUS STA TRASFORMANDO CONTE IN UN "TEEN IDOL" – SU INSTAGRAM SONO NATE “LE BIMBE DI GIUSEPPE”, E FIOCCANO LE “FANCAM” A LUI DEDICATE (Dagospia del 13 marzo)

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/coronavirus-sta-trasformando-conte-quot-teen-idol-quot-ndash-229863.htm

https://www.controcopertina.com

i post di valentina fico su giuseppe conte 4

In questo momento di pura emergenza per il popolo italiano, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta spopolando sui social, infatti, numerose pagine sono dedicate a lui. Le pagine più frequentate sono quelle che lo vedono protagonista di numerosissimi meme.

Attualmente i meme più condivisi sono, “Le Bimbe di Giuseppe Conte” o, ancora, “Le fossette di Giuseppe Conte” che vedono Giuseppe Conte come un sex symbol. In tanti non conoscono la sua situazione sentimentale; il premier è stato sposato con Valentina Fico, da cui ha avuto un figlio, Niccolò, che oggi ha 11 anni.

valentina fico, ex moglie di giuseppe conte 2

i post di valentina fico su giuseppe conte 3

L’affascinante ex consorte di Giuseppe Conte, molto ricercata dagli organi di stampa, per moltissimo tempo non si è saputo della sua esistenza, solo dopo la nomina da Presidente del Consiglio del suo ex, i media hanno saputo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

valentina fico, ex moglie di giuseppe conte 3

La cinquantenne Valentina è un membro dell’avvocatura di stato, nella suddivisione che si occupa di ammaestramento, ricerca e infrastrutture. Suo papà, invece, è il direttore del Conservatorio di Santa Cecilia in Roma.

Non sappiamo il perché il matrimonio tra Giuseppe Conte e Valentina Fico sia finito, quello che sappiamo e che tra loro c’è ancora la massima stima e soprattutto una grande fiducia reciproca.

Anche se si sono separati tra loro i rapporti sono rimasti amichevoli a tal punto che alcune indiscrezioni fanno sapere che, prima di accettare il suo primo mandato da Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte abbia telefonato proprio all’ex moglie per confrontarsi sulla decisione.

giuseppe conte con l'ex moglie valentina fico al compleanno del figlio 4

Dal momento che Conte accettò la nomina, i media andarono alla ricerca dell’ex moglie Valentina per una intervista, dove la stessa dichiarò che Giuseppe: “Sarà un buon premier, quelle sul curriculum sono tutte stupidaggini. Il Cv è tutto in ordine, lo confermo assolutamente“, aveva detto la Fico.

È ANCORA LEGALMENTE SPOSATO CON L’AVVOCATO DI STATO VALENTINA FICO?

Domenico Alcamo per “il Tempo” – articolo del 4.01.2020

i post di valentina fico su giuseppe conte 1

Ormai la politica è colore, gossip e piccolo romanzo sentimentale. E dunque ecco una curiosa pagina che riguarda il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un dettaglio, che emerge spulciando la dichiarazione dei redditi. Nel modulo del 2018 (riferito al 2017), la voce «stato civile» era stata lasciata in bianco. In quello del 2019, al contrario compare la dicitura «coniugato».

i post di valentina fico su giuseppe conte

E dunque, stando a ciò, colei che comunemente, dai media, stata indicata come ex moglie, ossia l' Avvocato di Stato Valentina Fico, sarebbe ancora consorte a tutti gli effetti. Piccola nota curiosa nel racconto politico dell' Avvocato del popolo divenuto premier, e che ha notoriamente legato ai propri sentimenti a Olivia Paladino, rampolla di una famiglia di imprenditori. Il Tempo, peraltro, lo sa bene.

Un' inchiesta pubblicata dal direttore Franco Bechis, in cui venivano rilevati problemi fiscali delle società facenti capo alla di lei famiglia, ha mandato il premier su tutte le furie con tanto di promessa di futura querela una volta che avrà lasciato l' incarico. D' altronde, amore e guerra vanno sempre a braccetto.

valentina fico, ex moglie di giuseppe conte 2 valentina fico, ex moglie di giuseppe conte 1 giuseppe conte con l'ex moglie valentina fico al compleanno del figlio valentina fico, ex moglie di giuseppe conte l'ex moglie di Conte, valentina fico l'ex moglie di Conte, valentina fico l'ex moglie di Conte, valentina fico valentina fico 5 valentina fico avvocatura dello stato giuseppe conte con l ex moglie valentina fico a capodanno valentina fico i post di valentina fico su giuseppe conte 1 i post di valentina fico su giuseppe conte 2 i post di valentina fico su giuseppe conte 3 valentina fico 1 valentina fico 2 valentina fico 4 i post di valentina fico su giuseppe conte 4

Conte e Olivia Palladino e l'ex valentina fico

valentina fico 1 post di valentina fico contro salvini

Conte meme Conte meme Conte meme Conte meme Conte meme Conte meme Conte meme Conte e Olivia Conte meme Conte meme Conte meme Conte meme giuseppe conte pop porno 5 giuseppe conte pop porno 6 giuseppe conte pop porno 7 giuseppe conte pop porno 3 giuseppe conte pop porno giuseppe conte pop porno 4 giuseppe conte pop porno 2 giuseppe conte conferenza stampa giuseppe conte - coronavirus meme giuseppe conte diventa teen idol sui social Conte tv giuseppe conte teen idol su instagram by lebimbedigiuseppeconte 1 giuseppe conte teen idol su instagram by lebimbedigiuseppeconte 2 giuseppe conte teen idol su instagram by lebimbedigiuseppeconte giuseppe conte teen idol su instagram by lebimbedigiuseppeconte 3 fancam e meme su conte 3 Conte tv fancam e meme su conte fancam e meme su conte 2 Conte meme

conte valentina fico valentina fico, ex moglie di giuseppe conte 3