ALDO MORO FATTO A MAGLIE! NEI MANIFESTI DELLA CITTÀ NATALE DELLO STATISTA (MAGLIE, IN PROVINCIA DI LECCE) SBAGLIANO FOTO E COMPARE L’IMMAGINE DI FABRIZIO GIFUNI NEL FILM DI BELLOCCHIO “ESTERNO NOTTE” AL POSTO DI QUELLA DELL’EX LEADER DC - IL SINDACO ERNESTO TOMA: “UN ERRORE GRAVISSIMO. CHIEDIAMO SCUSA ALLA FAMIGLIA DELLO STATISTA E A TUTTI I CITTADINI..."

Pierfrancesco Albanese per repubblica.it - Estratti

Il manifesto è per commemorare il 46 esimo anniversario della morte di Aldo Moro. Ma, al suo posto, c’è l’immagine dell’attore Fabrizio Gifuni, che rappresenta proprio l’ex leader della Democrazia Cristiana in Esterno Notte, il film di Marco Bellocchio incentrato sul rapimento di Moro che è valso, a Gifuni, il David come miglior attore protagonista.

Lo scivolone è del comune di Maglie, città natale del giurista e politico, che ha pubblicato la foto sbagliata sui manifesti affissi per la città e anche sulla pagina istituzionale – post poi rimosso dopo le polemiche e gli sbeffeggiamenti social causati dal grossolano errore – per pubblicizzare la cerimonia che si svolgerà domani, 8 maggio, in Piazzetta Caduti di via Fani.

Centinaia i commenti increduli degli utenti. Che hanno anticipato il passo indietro del omune e le scuse ufficiali del sindaco Ernesto Toma. "Chiedo scusa: aver sbagliato la foto dell’illustre cittadino di Maglie, Aldo Moro, nel manifesto del Comune per ricordare il 46esimo anniversario del suo assassinio è un errore gravissimo! (...) Non averlo fatto ci spinge a un gesto di responsabilità che è quello di chiedere scusa alla famiglia dello statista e a tutti i cittadini".

