21 ago 2023 09:48

ALÈ DANNO: IL GENERALE VANNACCI È L'ENNESIMO PRETESTO PER LA RESA DEI CONTI A DESTRA – GIANNI ALEMANNO, CHE DA MESI SI È MESSO IN TESTA DI INTERPRETARE IL PENSIERO ORIGINARIO DELLA DESTRA SOCIALE CONTRO L’ATLANTISTA-DEMOCRISTIANA MELONI, ATTACCA CROSETTO PER LA DESTITUZIONE DI ROBERTO VANNACCI: “HA UMILIATO LA PARTE MIGLIORE DEL SUO ESERCITO. IN PRIMA LINEA CI VA LUI? C’È UN CLIMA DI DISILLUSIONE. A DESTRA C’È UNA SPACCATURA. MELONI HA CANCELLATO LE SENSIBILITÀ DELLA DESTRA SOCIALE…” – PAROLE CHE LA DUCETTA DEVE ASCOLTARE ATTENTAMENTE: UN BUON 25% DEL SUO PARTITO NON APPREZZA (EUFEMISMO) LA SUA TRASFIGURAZIONE “ISTITUZIONALE”