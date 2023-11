26 nov 2023 11:45

ALÉ-DANNO – L’EX SINDACO DI ROMA, GIANNI ALEMANNO, LANCIA UFFICIALMENTE IL SUO PARTITO, “INDIPENDENZA”, FILO-PUTIN, PRO-PALESTINA. ANTI-AMERICANO E A FAVORE DELL’USCITA DALL’UE - ALLE EUROPEE SI ALLEERÀ CON IL COMUNISTA MARCO RIZZO, MA PER IL MOMENTO, HA IMBARCATO VECCHI ARNESI DI AN COME FABIO GRANATA E MARCELLO TAGLIALATELA, E L’EX CASAPOUND SIMONE DI STEFANO - IL PROGRAMMA? ROMPERE I COGLIONI ALLA MELONI, PER ATTIRARE A SÉ L’ALA DESTRA DI FRATELLI D’ITALIA, CHE RIGETTA LA TRASFIGURAZIONE DELLA DUCETTA IN FILO-ATLANTISTA E DIALOGANTE CON L’UE (PER LEI, È UN PROBLEMA: C’È UNA BUONA PARTE DI VECCHI MISSINI CHE LA PENSA COME LUI)