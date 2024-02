29 feb 2024 18:55

ALESSANDRA TODDE INCONTRA PATRICK ZAKI. MENO MALE CHE L’HA FATTO DOPO LE ELEZIONI, ALTRIMENTI PER TRUZZU CI SAREBBE STATA QUALCHE SPERANZA – LA NEO GOVERNATRICE IN PECTORE E L’ATTIVISTA EGIZIANO SI SONO VISTI A CAGLIARI PER UN INCONTRO CON GLI STUDENTI DI UN LICEO. DOPO LA VITTORIA A SORPRESA, LA TODDE VIENE PORTATA IN GIRO COME UNA MADONNA PELLEGRINA…