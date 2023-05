ALESSIA AMBROSI, “L’ONOREVOLE DAL PIEDE PESANTE” – MASSIMO GRAMELLINI SULLA DEPUTATA DI FRATELLI D’ITALIA CHE HA PRESENTATO UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SULL’AUTOVELOX CHE L’HA MULTATA 7 VOLTE: “SECONDO LEI LA STRADA SU CUI TRONEGGIA L’ORDIGNO-SPIA NON È ABBASTANZA PERICOLOSA DA GIUSTIFICARE LE CONTRAVVENZIONI. POTEVA CHIEDERE DI ABOLIRLI TUTTI, COME AL SOLITO GLI AUTOVELOX INUTILI SONO SOLO QUELLI INSTALLATI DOVE NON SI PASSA MAI…”

Estratto dell’articolo di Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

Alessia Ambrosi di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione parlamentare al suo governo perché disattivi l’autovelox che negli ultimi mesi le ha procurato ben sette multe per eccesso di velocità. Secondo l’onorevole dal piede pesante, la strada che costeggia il lago di Garda e su cui troneggia l’ordigno-spia non è abbastanza pericolosa da giustificare un numero così esorbitante di contravvenzioni.

Tanto più a lei, che per il lavoro che fa è costretta ad andare di fretta. Una motivazione condivisa da molti automobilisti, per i quali gli autovelox utili sono sempre e solo quelli installati nei punti dove loro non passano mai. […]

Poteva chiedere di abolire un altro autovelox, oppure di abolirli tutti: invece la sua indignazione si è concentrata proprio sull’unico che aveva preso di mira lei. […] È «di destra» pensare che un politico, per fare gli interessi degli elettori, debba fare anzitutto i suoi, mentre è «di sinistra» pensare l’esatto contrario? A costo di passare per ingenui o per ipocriti, e di finire per non pensare più niente.

