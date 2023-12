ALL'ARMI! IL GOVERNO DA' IL VIA LIBERA ALL'OTTAVO PACCHETTO DI AIUTI MILITARI PER L'UCRAINA E PROROGA, FINO ALLA FINE DEL 2024, L'AUTORIZZAZIONE A INVIARE MATERIALE BELLICO – LA LISTA DEI DISPOSITIVI È TOP SECRET – CROSETTO SMENTISCE UN'INSOFFERENZA DELLA LEGA: “NON ESISTE ALCUN PROBLEMA POLITICO NELLA MAGGIORANZA SUL SOSTEGNO A KIEV”. SI VEDRÀ NEI PRIMI MESI DEL 2024, QUANDO IL DECRETO DOVRÀ ESSERE CONVERTITO DALLE CAMERE…

Estratto dell’articolo di Serena Riformato per “la Stampa”

guido crosetto alla camera

L'Italia continuerà a sostenere militarmente l'Ucraina per tutto il 2024. Nel giro di poche ore, il governo ha dato il via libera all'ottavo pacchetto di armi per il Paese di Volodymyr Zelensky e prorogato fino a dicembre dell'anno prossimo l'autorizzazione a inviare materiale bellico. Ieri il decreto non era all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri: è stato approvato inaspettatamente in mattinata «con il consenso dell'intero governo», specifica la Difesa.

[…]

Il provvedimento replica lo schema introdotto dal governo di Mario Draghi e confermato da Giorgia Meloni: di volta in volta, consente all'esecutivo di stabilire con decreti ministeriali, in deroga alle leggi ordinarie e senza ripassare dal parlamento, l'effettivo invio di aiuti. «Come dicastero e come governo – sottolinea il ministro Crosetto – abbiamo scelto di prorogare un atto di indirizzo, deciso ormai già un anno fa, dal governo precedente, lasciando immutato il dettato del decreto e decidendo di ottemperare, appena ve ne saranno le condizioni, a un passaggio parlamentare».

giorgia meloni volodymyr zelensky

L'autorizzazione approvata dal Consiglio dei ministri il 2 dicembre 2022 scadrà alla fine del mese in corso. Fra le ipotesi circolate in questi giorni c'era la possibilità che il rinnovo arrivasse all'inizio del prossimo anno, addirittura con un intervento in un altro testo. Indiscrezioni respinte dal ministro: «Abbiamo scelto di farlo senza utilizzare strumenti secondari come il decreto Mille Proroghe o altri provvedimenti non omogenei per materia, come pensavano alcuni».

Allo stesso modo Crosetto smentisce le voci di un'insofferenza leghista verso la conferma degli aiuti militari: «Segnalo che sul sostegno all'Ucraina non esiste alcun problema politico all'interno della maggioranza di Governo che intende invece rispettare il ruolo e il vaglio del Parlamento».

guido crosetto

Si vedrà nei primi mesi del 2024, quando il decreto dovrà essere convertito dalle Camere. Com'è accaduto per i sette precedenti pacchetti – l'ultimo a maggio – il ministro della Difesa ha illustrato i contenuti del nuovo invio al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. La lista dei dispositivi è top secret.

L'Esercito mette a disposizione «non solo armi – specifica la Difesa – ma anche equipaggiamenti, gruppi elettrogeni e quanto necessario a sostenere le operazioni militari a difesa di civili inermi». Secondo gli ultimi dati del Kiel Institute, il Paese che contribuisce in maniera più significativa alla guerra in Ucraina sono gli Stati Uniti, con 44 miliardi di euro. Subito dopo, prima in Europa, la Germania (17,1 miliardi). Terzo il Regno Unito (6,6). L'Italia è al tredicesimo posto con un contributo di 700 milioni. […]

giorgia meloni volodymyr zelensky GIORGIA MELONI E GUIDO CROSETTO volodymyr zelensky giorgia meloni vertice nato vilnius guido crosetto alla camera 2