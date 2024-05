? Maldini and Spalletti having words just before the second halfpic.twitter.com/BLjV6odbXj — SempreMilan (@SempreMilanCom) April 2, 2023

Ivan Rota per Dagospia

venditti madonna

Antonello mejo di Madonna. Venditti ha superato la regina del pop nella classifica degli eventi musicali gratuiti più affollati. La nonnetta del pop ha tenuto un concerto gratuito a Rio de Janeiro, sulla spiaggia di Copacabana, di fronte a un milione e mezzo di telespettatori. Ma nel 2001 al Circo Massimo per Venditti che festeggiava lo scudetto della Roma c'erano molte più persone: ben 1.800.000 spettatori…

Daniele Radini Tedeschi, l’ex naufrago intellettuale, sminuisce Bastianich. Luxuria: "Joe cosa ne pensi di queste parole così "carine" nei tuoi confronti?" Joe: “Beh, le persone un po' ignoranti bisogna lasciarle parlare". A onore del vero sentire Bastianich parlare in terza persona (“voglio scoprire chi é il vero Joe”) e dire di essere introverso dopo aver partecipato a tre reality fa un po’ prudere le mani. E poi ce lo troviamo anche nella pubblicità dei suoi hamburger durante L’ Isola dei Famosi…

sonia bruganelli khady gueye e artur dainese

Sempre più innamorati Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu che camminano vicini portando trolley e borse per le vie di Parigi: i due stavano andando nel nuovo appartamento dove hanno iniziato a convivere. E gira la voce che desiderino un figlio.

Stefano De Martino a Stasera tutto é possibile: “Lei sta meglio davanti o dietro. Non facciamo ironia”. “Davanti” risponde Francesco Paolantoni.

khady gueye e artur dainese

Giulia Salemi a Beatrice Luzzi: "Ma Giuseppe Garibaldi ti ha chiesto una chance?", e lei “Si, In maniera insistente?". “E tu?" Bea: "PALO". Ha detto che comunque lo ha invitato per il caffè ma lui è arrivato in ritardo e non lo ha fatto salire: “Avevo incastrato gli orari. Tre quarti d’ ora di ritardo é troppo”.

Inoltre la Luzzi ricorda il film Sleep Away, il disastroso remake di Travolti da un insolito destino…, e il suo incontro con Madonna, protagonista del film con Adriano Giannini: “Recitai in inglese e il regista era Guy Ritchie, era una parte piccolissima. Madonna con me è stata carina, siccome ero appena uscita da Vivere (nel ruolo di Eva) e giravamo ad Alghero, uscivano dai palazzi le persone per salutarmi e mi chiamavano Eva”.

khady gueye

Prosegue: “A un certo punto lei si gira e in modo abbastanza rude mi dice “Ma tu chi cazzo sei?”. E io “No, niente, esco da una soap opera”. Durante la festa di produzione siamo andati a ballare in un locale ad Alghero e ho ballato con Madonna. Andavamo d’accordo”.

Isola dei Famosi: Sonia Bruganelli ha capito quello che è lampante e cioè che sta roba della “love story” tra Khady e Artur Dainese è studiata a tavolino per tirare avanti. Ci mancava solo la fake ship sull'isola …

Le scorsa settimana Edoardo Stoppa aveva mandato in nomination “perché stava male” Marina Suma che é stata eliminata ieri sera. Dallo studio Dario Maltese gli dice:”Sembri quello che ti dice: ti lascio perché meriti di meglio”. E la Bruganelli: “Me lo hanno appena detto”. A chi si riferiva? All’ ex marito Paolo Bonolis?

khady gueye 5

“Greta si chiama carisma!” Cara Bruganelli, i tempi di Soleil sono finiti. La brutta copia che raccomandi e vuoi proporre, il carisma non sa neanche cosa sia. É solo una copia venuta male della tua adorata Soleil Sorge. Sarà dura difendere una giocatrice cosí falsa e scorretta.

Infatti la ballerina Greta nella clip dice che secondo lei Khady & Arthur stanno facendo coppia perchè fa gioco (strategia). Interrogata, rigira la frittata:

“Non ho detto questo attenzione.

Non ho detto che state facendo coppia per il gioco”.

greta zuccarello 2

Sempre Bruganelli, vera star di questa Isola, a Luxuria: che la invita a alzarsi per mostrare il vestito: "Guarda che è pericolosissimo far alzare l'opinionista”. Si riferiva a quando la conduttrice Ilary Blasi invitò ad alzarsi l’ allora opinionista Luxuria che ora ha rubato il posto all’ex signora Totti.

Isola involontariamente hot. Vladimir Luxuria: “Ma noi non la diamo gratis”, intendeva la ricompensa. E poi: “Ho voglia di canelau …” É il dolce tipico hondureno. Al televoto Artur Dainese, la bolognese logorroica Rosanna e Samuel Peron.

maldini spalletti

Paolo Maldini sul licenziamento: "Il giorno dopo l'addio di Zlatan Cardinale mi chiama per licenziarmi: gli ho chiesto perché e lui mi ha parlato di cattivi rapporti con Furlani. Allora io gli ho detto: ti ho mai chiamato per lamentarmi di Furlani? Mai".

Fiorello a Viva Rai Due: Potevamo non svegliare Angelina Mango anche a distanza?! Potevamo...ma ci tenevamo a mandarle il nostro in bocca al lupo per l' Eurovision . Angelina siamo tutti con te!”,

Carlo Cracco si è costruito una carriera per sentirsi dire da una tizia qualsiasi che "la pizza è buona ma non la migliore che ho assaggiato". questo è il livello totalmente privo di logica a cui è arrivata la situazione food influencer, atomizzazione della fu critica gastronomica.

maldini spalletti copia

La più “pervestita” del Met Gala? Zendaya che non sembrava più lei . La ragazza di Challengers, ora ancor più gettonata dopo il successo del film, ha scatenato gli internauti per l’ infernale outfit. E che dire di Damiano David e Dove Cameron? lei regina degli elfi e lui Dracula in drag: You’re safe.

Nell’ ultima puntata del serale di Amici, Holden Inon è riuscito a preparare il guanto di sfida che gli aveva lanciato Lorella Cuccarini e su questo interviene anche un ex professore di Amici, Luca Jurman.

Dice: “Vorrei che tu andassi fuori dal programma. Immediatamente, senza passare dal via. Ciao! Cosa cavolo ci stai a fare lì? Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore. Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino. Ma questa è una grandissima figura. Nessuno dice niente, tutti a giustificarlo. Ve l’ho detto all’inizio che era ‘San Holden’ o no?”

damiano david dove cameron maldini leao spalletti