ALL'OSPEDALE SAN RAFFAELE C'È ANCHE CASALINO! TA-ROCCO È RICOVERATO PER UN INTERVENTO ALLA MANDIBOLA PER ASPORTAZIONE DI UNA CISTI. DOVREBBE ESSERE DIMESSO NELLE PROSSIME ORE E RIENTRARE PRESTO A ROMA...

Da www.adnkronos.com

conte casalino

A quanto apprende l’Adnkronos, anche il portavoce del premier, Rocco Casalino, è ricoverato al San Raffaele, l'ospedale dove la notte scorsa è stato ricoverato Silvio Berlusconi per un lieve aggravamento delle sue condizioni. Casalino, l''uomo ombra' del presidente del Consiglio, é stato sottoposto a un intervento alla mandibola per asportazione di una ciste. Dovrebbe essere dimesso già nelle prossime ore e rientrare presto a Roma per tornare ad affiancare il premier.

conte casalino

ROCCO CASALINO E JOSE CARLOS ALVAREZ IL TWEET DI LORENZO PREGLIASCO SU ROCCO CASALINO AL SAN RAFFAELE ROCCO CASALINO E JOSE CARLOS ALVAREZ rocco casalino ciuccia il piede di Marina La Rosa al Grande Fratello Rocco Casalino Marina La Rosa ROCCO CASALINO IPNOTIZZATO DA GIUCAS CASELLA