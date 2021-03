26 mar 2021 15:44

ALL’IMPROVVISO LA “CATENA DEL FREDDO” NON SERVE PIÙ? - L’EMA DÀ L’OK ALLA CONSERVAZIONE DELLE FIALE DEL VACCINO PFIZER A TEMPERATURE COMPRESE TRA -25 E -15 ° C (OVVERO QUELLA DEI CONGELATORI PER FARMACI STANDARD) PER UN PERIODO UNA TANTUM DI DUE SETTIMANE - PER L’AGENZIA “È UN'ALTERNATIVA ALLA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DELLE FIALE A UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA -90 E -60° C". MA NON POTEVANO ACCORGERSENE PRIMA?