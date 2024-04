ALLAH NON STA ACCA’ – DUE ITALIANI SU TRE SONO CONTRARI ALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE E DELLE UNIVERSITÀ PER LA FINE DEL RAMADAN – SERGIO MATTARELLA SFIDA L’OPINIONE PUBBLICA (E UNA CERTA POLITICA) E FA GLI AUGURI AI “CONCITTADINI” MUSULMANI - LA SPARATA DI VITTORIO FELTRI: “IL RAMADAN È UNA SCEMENZA CHE NOI CIVILI ED EVOLUTI NON CONSIDERIAMO. GLI ISLAMICI LO CELEBRINO A CASA LORO…” (E SE SONO CITTADINI ITALIANI?)

Il Ramadan è una scemenza che noi civili ed evoluti non consideriamo. Gli islamici lo celebrino a casa loro e non pretendano che noi lo si prenda sul serio. — Vittorio Feltri (@vfeltri) April 11, 2024

SCUOLA, 2 ITALIANI SU 3 CONTRARI A STOP PER RAMADAN: LA RICERCA

Estratto da www.adnkronos.com

ramadan

Il 62% degli italiani sui social network esprime un sentiment contrario alla chiusura delle scuole e delle università per la fine del Ramadan. E’ quanto emerge da una ricerca condotta in esclusiva per Adnkronos da Vis Factor […].

Si tratta di un sentiment negativo significativo, che viene associato a queste emozioni principali: stupore 24%, rabbia 20%, ironia 12%. Le argomentazioni principali di chi è contrario alla chiusura riguardano l’estraneità delle tradizioni italiane, a livello religioso e culturale, con il Ramadan. Chi invece è favorevole parla di inclusività, accoglienza e diritti.

RAMADAN, MATTARELLA INSISTE "LA LIBERTÀ RELIGIOSA FONDAMENTO DI CONVIVENZA"

Estratto dell’articolo di Ugo Magri per “La Stampa”

sergio mattarella cerimonia giorno della memoria

Sfidando una certa politica, ma in piena sintonia con la Costituzione, Sergio Mattarella ha fatto gli auguri per la fine del Ramadan «ai concittadini e agli ospiti» di fede islamica. Il presidente segnala che «tutte le confessioni sono libere davanti alla legge, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano», dunque i musulmani hanno pieno diritto di professare la loro confessione nel rispetto delle regole.

Rammenta agli immemori che «la libertà religiosa è uno dei fondamenti della convivenza», per giunta «riconosciuta dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite». Non manca di far pesare come «la promozione del mutuo rispetto tra fedi e cultura» rappresenta un elemento di coesione sociale della nostra comunità, e solleciti dunque «una responsabilità condivisa».

FESTA DI FINE RAMADAN A CANOSA DI PUGLIA

Il messaggio non si conclude qui. Mattarella rileva come il Ramadan […] sia «tristemente coinciso con un periodo denso di preoccupazioni per le sofferenze ei lutti che affliggono civili innocenti». Il Medio Oriente è in fiamme e l'incendio rischia di propagarsi altrove con il terrorismo fondamentalista tornato alla ribalta.

L'Italia ne è stata fin qui risparmiata. Ma occorre restare vigili e praticare la tolleranza, a ogni livello. Scrive il capo dello Stato: «Il messaggio delle religioni per la pace è senza confini e ad esso dobbiamo fare riferimento», specie se si tratta di educare i ragazzi «alla reciproca comprensione». Il pericolo da scongiurare è la radicalizzazione dei giovani nel nome dell'Islam, come purtroppo è avvenuto in altri Paesi. Vanno integrati, fatti sentire a casa.

ISTITUTO IQBAL MASIH PIOLTELLO

[…] nel caso del Ramadan ogni parola pesa in modo diverso, specie se a pronunciarla è il capo dello Stato. Il motivo: non s'è spesa l'eco delle polemiche su Pioltello. La decisione dell'istituto di sospendere le lezioni per la festività musulmana ha surriscaldato gli animi, con l'intervento a gamba tesa del vice-premier Matteo Salvini nonché del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Mattarella stesso è intervenuto giorni fa per riportare serenità. Sennonché nuova benzina sul fuoco è stata sparsa ieri dal passo avanti, alla Camera, della legge anti-moschee proposta dal capogruppo meloniano Tommaso Foti.

INCIDENTE FERROVIARIO A PIOLTELLO

Si vorrebbe vietare i luoghi di culto aperti nei garage e nei magazzini: provvedimento su cui l'opposizione nutre parecchi dubbi di costituzionalità. Ma la campagna elettorale incombe e l'Islam rischia di diventare terreno di scontro.

