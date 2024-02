ALLARME ROSSO: IN ITALIA MANCANO 3500 FARMACI SALVAVITA – LE RAGIONI SONO MOLTE E DIVERSE: PROBLEMI DI PRODUZIONE, FORNITURE DISCONTINUE E IL CAOS NELLA CATENA DISTRIBUTIVA DOVUTO ALLE GUERRE. L’INTERROGAZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO AL MINISTRO DELLA SALUTE, ORAZIO SCHILLACI: “COSA STA FACENDO IL GOVERNO?” LE CARENZE PIÙ ACCENTUATE RIGUARDANO I FARMACI…

«Sono mesi ormai che nelle farmacie mancano alcuni medicinali, spesso salvavita. Secondo i dati forniti da Aifa, sono circa 3.500 i prodotti carenti, per motivazioni molto diverse: discontinuità di fornitura, problemi produttivi, interruzioni temporanee nella catena distributiva. Quello che chiediamo al ministro della salute è: cosa sta facendo il governo?».

La denuncia parte da alcuni senatori del Pd (Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo, Filippo Sensi e Alfredo Bazoli) ed è stata messa nero su bianco in una interrogazione al ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Spiegano: «Per alcuni farmaci di uso comune la mancanza viene supplita da altri farmaci alternativi, ma per molti altri, come […] gli enzimi pancreatici o le insuline, l'alternativa non è presente. Le carenze più accentuate riguardano il fenobarbital per la cura dell'epilessia, il semaglutide per la cura del diabete ed il liraglutide.

Trenta di questi farmaci comportano peraltro una maggiore criticità: antibiotici, antitumorali, antidiabetici, farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale. Farmaci dei quali i pazienti non possono fare a meno».

[…] Nei giorni scorsi […] si era parlato molto del caso della carenza di enzimi pancreatici denunciato da Fedez. Si tratta di un problema globale visto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha spiegato: «Da settembre 2021 il numero di molecole segnalate in carenza in due o più Paesi è aumentato del 101 per cento».

Nel 2023 i farmacisti di tutti i Paesi europei si sono confrontati con la scarsità di medicinali e nel 65 per cento dei Paesi la situazione è peggiorata […] Nei giorni scorsi il Ministero della Salute ha spiegato che si sta intervenendo per ridurre i contraccolpi […].

Ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato: «Quella dell'indisponibilità di alcuni farmaci nel nostro Paese è stato uno dei temi che ho voluto affrontare […] tramite l'istituzione di un tavolo […]». Il sottosegretario Gemmato è intervenuto anche nel caso specifico del farmaco Creon, medicinale contenente enzimi pancreatici: «La situazione è da tempo all'attenzione del ministero della Salute e dell'Agenzia italiana del farmaco […]. Continueremo a dialogare con l'azienda […]».

