Traduzione dell’articolo di Alex Mitchell per https://nypost.com/

Gli utenti di TikTok sono spaventati e confusi dal fatto che l'app di video virali ora richiede l'inserimento della password dell'iPhone per visualizzare i contenuti. Ancora più preoccupanti, secondo gli esperti, sono le ragioni per cui TikTok - che in passato sarebbe stato colto in flagrante a spiare i giornalisti - rimane poco chiaro.

Secondo un articolo di Dataconomy, esperto del settore, “TikTok stesso non dichiara esplicitamente la causa esatta”. Secondo quanto riportato da Dexerto, il preoccupante problema è stato osservato per la prima volta a fine novembre e molti altri utenti hanno lanciato l'allarme nel corso di dicembre.

In questo periodo Apple ha rilasciato due aggiornamenti di sicurezza urgenti per gli utenti di iPhone e altri prodotti. Il più recente, rilasciato l'11 dicembre, ha risolto un bug che consentiva l'accesso ai dati sensibili degli utenti.

Dataconomy elenca quattro potenziali cause per cui TikTok sta insistendo su questi dati di sicurezza personali, e nessuna è rassicurante. Secondo il sito, il codice di accesso potrebbe essere una "misura di sicurezza temporanea che richiede l'inserimento del codice di accesso per risolvere alcune vulnerabilità o problemi di privacy". Potrebbe anche essere legato a un aggiornamento dell'app, a un'anomalia o all'attivazione del filtro dei contenuti noto come "modalità limitata".

Secondo Dataconomy, la "modalità limitata" potrebbe richiedere una password per censurare i contenuti. Gli esperti avvertono che è quasi sempre una cattiva idea, soprattutto in queste circostanze, condividere la propria password a causa degli evidenti rischi per la sicurezza e della facile esposizione ai tentativi di phishing.

Tuttavia, in questo caso, sembra che alcuni abbiano trovato una soluzione adeguata. Gli utenti di TikTok che sono stati costretti a fornire le loro password hanno dichiarato su un thread di Reddit che il problema è cessato una volta aggiornata l'app alla versione 32.5.0.

Sembra che ci sia anche un altro modo rapido per evitare questo problema. Alcuni utenti hanno riferito di aver aggirato la richiesta del codice di accesso selezionando "annulla", indicando che potrebbe trattarsi di un bug piuttosto che di una funzione intenzionale", secondo Dataconomy.

È stato inoltre notato che anche la chiusura della modalità “riservata” potrebbe funzionare. Questa inquietante notizia arriva poco dopo che il senatore democratico John Fetterman ha incolpato TikTok per la prospettiva "distorta" che molti giovani hanno sull'attuale conflitto tra Israele e Gaza. Lo scorso settembre, le autorità di regolamentazione europee hanno multato TikTok per 368 milioni di dollari per la mancata protezione della privacy dei bambini.

Alla fine del 2022, il direttore del Federal Bureau of Investigation Christopher Wray ha messo in guardia i legislatori sulle "preoccupazioni per la sicurezza nazionale" di TikTok, di proprietà cinese.

"Tra questi, la possibilità che il governo cinese lo utilizzi per controllare la raccolta di dati su milioni di utenti, o per controllare l'algoritmo di raccomandazione che potrebbe essere utilizzato per operazioni di influenza, se lo decidesse, o per controllare il software su milioni di dispositivi".

