[…] Giorgia Meloni ha cercato di anticipare le polemiche, di neutralizzarle. […] Ieri in tarda mattinata, mentre i partiti dell'opposizione chiedono le dimissioni di Augusta Montaruli, la premier ha già deciso. La sottosegretaria all'Università, condannata in via definitiva per peculato, non può restare al suo posto. […]

Il motivo è banale, ed è frutto di un ragionamento che Meloni fa anche con Montaruli […]: il governo non può reggere altri conflitti politici sulla giustizia, mentre ancora prova a difendersi sul caso Delmastro. «Già siamo sotto attacco su Andrea (Delmastro, ndr) – sono le parole della premier, ricostruite da chi di FdI ha sentito entrambe – Non lasciamo che ci strumentalizzino ulteriormente».

[…] Meloni ufficialmente non rilascia commenti. […] A parlare sono le note e le indiscrezioni veicolate dai gruppi parlamentari di FdI. [...]

Nella coalizione si è cronicizzata una faglia che a ogni scossa fa tremare i rapporti tra il partito della premier e i berlusconiani. Che non ci sia mai stato un grande amore tra Giorgio Mulè e FdI è cosa nota. Ieri però si è andati oltre le scaramucce.

E' bastato che il vicepresidente della Camera in quota azzurra evocasse una valutazione sul «possibile imbarazzo» che avrebbe creato Montaruli se fosse rimasta nell'esecutivo, per accendere gli alleati.

La reazione, durissima, è affidata a fonti anonime, che non risparmiano attacchi persino sull'aspetto fisico: «Mulè pensava di metterci in difficoltà con le sue provocazioni: invece ha preso uno schiaffo morale dalla Montaruli la cui impronta gli manterrà la faccia ben più rossa di quanto rubiconda già sia». Il resto è un riferimento chiaro al leader di FI Silvio Berlusconi: «Che provocatorie insinuazioni vengano da un personaggio come lui, che di pregiudicati eccellenti nel suo partito ne vanta più di uno, è intollerabile».

[…] Mai […] le parole erano state così politicamente efferate. Segno che per Meloni il confine della normale dialettica tra alleati è stato superato.

Proprio su un tema come la giustizia, poi, che ha strozzato gli anni del berlusconismo e che la premier sta evitando in tutti i modi di far diventare nuovamente terreno di scontro con la magistratura. […]