18 feb 2023 09:30

GLI ALLEATI ACCERCHIANO ZELENSKY: PRIMA O POI, DOVRAI TRATTARE – EMMANUEL MACRON, CHE UN ANNO FA FACEVA LO STALKER CON PUTIN, CI HA RINUNCIATO: “NON È IL MOMENTO GIUSTO PER PARLARE DI NEGOZIATI, MA CI SARANNO I MEZZI E LE STRADE PER FARLO. NON CREDO IN UN CAMBIO DI REGIME A MOSCA”. POI AGGIUNGE: “L’EUROPA DEVE ARMARSI” – IL PRESIDENTE UCRAINO STA INIZIANDO A CAPIRE CHE BISOGNA FARE PRESTO, ALTRIMENTI L’OPINIONE PUBBLICA OCCIDENTALE SI STUFERÀ DI LUI, E CHIEDE DI ACCELERARE LA FORNITURA DI AIUTI...