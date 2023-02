6 feb 2023 16:56

ALLEATI SI’ MA FINO A QUANDO? - BERLUSCONI È RIMASTO “SCONCERTATO” DALLA PERFORMANCE DI DONZELLI E DELMASTRO (“I DUE FOLLI”, LI CHIAMA UN ALTO DIRIGENTE AZZURRO), MA NON HA INFIERITO SU FRATELLI D’ITALIA - SALVINI SI È SCAGLIATO CONTRO I “GUFI” E NON CONTRO I MELONIANI - MA SE ALLE REGIONALI NEL LAZIO E IN LOMBARDIA FRATELLI D’ITALIA DOVESSE STRAVINCERE RISPETTO A LEGA E FORZA ITALIA, LA TREGUA POTREBBE INCRINARSI…