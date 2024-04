ALLERTA TERRORISMO: CHIUSA L'AMBASCIATA DI ISRAELE A ROMA, IN ZONA PARIOLI - LA DECISIONE, PRESA DA TEL AVIV E NON DALLE AUTORITA’ ITALIANE, SAREBBE COLLEGATA ALLE MINACCE DOPO IL RAID ISRAELIANO DI QUALCHE GIORNO FA CONTRO LA SEDE DIPLOMATICA IRANIANA A DAMASCO - SECONDO I MEDIA DELLO STATO EBRAICO SAREBBERO CIRCA 30 LE AMBASCIATE ISRAELIANE CHIUSE OGGI, 5 APRILE, IN TUTTO IL MONDO…

Rinaldo Frignani per roma.corriere.it - Estratti

ambasciata israele a roma

La decisione è stata presa da Israele e non dalle autorità italiane. L'ambasciata di via Michele Mercati, ai Parioli, è stata chiusa. Si ipotizza per motivi di sicurezza dopo le minacce ricevute per il raid all'ambasciata iraniana a Damasco per colpire giorni fa uno dei leader di Hamas.

Nulla cambia tuttavia per il dispositivo di vigilanza esterno della sede diplomatica, affidato all'Esercito, che continua a presidiare l'edificio, blindato dalle pattuglie di militari sia dal lato di viale Bruno Buozzi sia da quello di via Luigi Aldrovandi. Secondo i media israeliani sarebbero «circa 30» le ambasciate israeliane chiuse oggi 5 aprile in tutto il mondo.

(...)

benjamin netanyahu 6

Non è ancora chiaro al momento se l'attività dell'ambasciata proseguirà comunque senza essere aperta al pubblico, mentre a Roma - come nel resto d'Italia - anche a Pasqua il livello della vigilanza per obiettivi israeliani ed ebraici è stata rafforzata dal Viminale e dalla Prefettura.

Sono numerosi, inseriti nella lista dei 250 di prima fascia sui 28mila complessivi, che comprendono anche quelli della Comunità ebraica romana.

benjamin netanyahu 5