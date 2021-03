LA SEGRETERIA PD? BUONA PER UNA PARTITA DI CALCIOTTO - IN TUTTO, 16 MEMBRI: 8 DONNE E 8 UOMINI. COME DAGO-ANTICIPATO NON C’E’ NESSUNA ESPONENTE DELLA NOMENCLATURA DEM. VENGONO RICICLATI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DEL GOVERNO CONTE 2 (BOCCIA, MISIANI E ZAMPA). ALCUNE CONFERME DELLA SEGRETERIA ZINGARETTI, COME VACCARI. TRA LE NEW ENTRY, LA MARTELLATA LIA QUARTAPELLE, L'EX CT DELL’ITALVOLLEY, MAURO BERRUTO, CHE SI OCCUPERÀ DI SPORT. CON GLI AZZURRI DEL VOLLEY NON HA MAI VINTO. E DUNQUE E’ PERFETTO PER IL PD…