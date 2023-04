ALLORA È UN VIZIO: ELLY SCHLEIN EVITA NON SOLO LE DOMANDE DEI GIORNALISTI, MA ANCHE QUELLE DELLE FEMMINISTE – LA NEO-SEGRETARIA DEM NON HA ANCORA RISPOSTO ALLA LETTERA APERTA DI CENTO ATTIVISTE, CHE LE HANNO CHIESTO UN INCONTRO PER DISCUTERE CRITICAMENTE DI UTERO IN AFFITTO, CON L’OBIETTIVO DI “NON LASCIARE QUESTO TEMA ALLA DESTRA”. LA MULTIGENDER ELLY SI È DICHIARATA FAVOREVOLE A PRESCINDERE ALLA MATERNITÀ SURROGATA. MA MOLTE DONNE DI SINISTRA NON SONO D’ACCORDO: “È UN MERCATO DANNOSO E DEGRADANTE FATTO SUL CORPO DELLE DONNE…”

Elly Schlein non risponde al “richiamo” delle femministe. Che la neosegretaria del Pd sia poco avvezza o disponibile a replicare alle domande dei cronisti è ormai un dato assodato. Non ci si aspettava, però, il silenzio imbarazzato a una lettera aperta ben formulata e che più “di sinistra” non si poteva come quella delle cento femministe: coloro che hanno chiesto un incontro con Elly per discutere criticamente di utero in affitto con l’obiettivo – oltretutto – «di non lasciare questo tema alla destra». Niente da fare: bocca cucita da parte della leader dem.

Idem per i suoi stretti collaboratori. Il motivo è chiaro, come abbiamo sottolineato su Libero: le attiviste – rappresentate da Arcilesbica, dall’Udi e da altre associazioni per l’identità delle donne – hanno messo il dito nella piaga riguardo alla controversa posizione che espone tantissimo la Schlein anche nello stesso fronte progressista. Se la segretaria si è dichiarata favorevole alla maternità surrogata, per tante femministe italiane e non il racconto della gpa come fantomatico «atto di solidarietà» nasconde la realtà: quella «di un mercato dannoso e degradante» fatto sul corpo delle donne.

Sotto accusa pure il tentativo di Beppe Sala e subito cavalcato da Elly, di utilizzare la trascrizione automatica dei bambini, richiesta dalle coppie omosessuali, come diritto scorporato dal «mercato» dell’utero in affitto: questo «racconto di discriminazione dei bambini», continua l’attacco delle femministe, serve a nient’altro che ad «abituare la società ad accettare la surrogazione».

Un falso problema, oltretutto, dato che – come ha ribadito la Corte Costituzionale – anche i bambini nati dalla gpa sono tutelati (grazie all’adozione speciale). Di ciò Arcilesbica e socie hanno chiesto di parlare con la neoleader del Nazareno: di disincentivare il ricorso all’utero in affitto insistendo invece su un percorso normativo per l’adozione «in tempi ragionevoli» per etero, omosessuali e single.

SPONDE INTERNE - Da Elly però nessuna risposta. A prendere parola ci ha pensato l’ala di minoranza che si riconosce in Stefano Bonaccini: colui che guarda caso, nella stessa intervista della Schlein, si era schierato contro la maternità surrogata. Posizione tutt’altro che isolata fra i dem: dato che non solo fra i cattolici ma anche fra i riformisti i dubbi sulla radicalità libertaria della segretaria abbondano.

«Condivido ogni parola della lettera-appello delle 100 femministe», ha affermato la “bonacciniana” Valeria Valente, convinta che «sul tema della gestazione per altri» sia «urgente e doveroso un confronto dentro il Pd e con la segretaria». […]

