LE FOTO HOT DI LILIANE MUREKATETE RISALGONO AL 2012, E PER QUEL SERVIZIO IL FOTOGRAFO NON HA RICEVUTO MANCO UN EURO

ABOUBAKAR SOUMAHORO IN LACRIME: MI VOLETE MORTO

Gianmarco Aimi per www.mowmag.com

liliane murekatete foto elio leonardo carchidi 12

Non passa giorno senza che emergano altri dettagli controversi intorno alla figura di Aboubakar Soumahoro, il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra finito nell’occhio del ciclone mediatico (anche se non è indagato) a causa delle cooperative della suocera Marie Terese Mukamitsindo nelle quali ha lavorato in passato anche la moglie.

Dopo gli accertamenti delle forze dell’ordine, la prefettura di Latina “ha predisposto l’annullamento” dell’affidamento dei “Centri di accoglienza straordinaria (Cas) alla Aid e alla Karibu”, il Consorzio e la Cooperativa che fanno riferimento a alcuni familiari del deputato “e contestualmente ha affidato ad altri soggetti la gestione dei Centri”.

liliane murekatete foto elio leonardo carchidi 3

E mentre prosegue l’inchiesta e rimangono senza risposta le domande su come l’ormai ex simbolo della lotta al caporalato e allo sfruttamento del mondo del lavoro sia riuscito a finanziarsi una campagna elettorale e anche l’acquisto di una lussuosa villetta a Casal Palocco, periferia Sud di Roma, del costo pare di 450mila euro (dei quali 250mila grazie a un mutuo trentennale) spuntano delle foto hot che avrebebro per protagonista la sua consorte, Liliane Murekatete.

Si trovavano sul sito del fotografo Elio Leonardo Carchidi e sono state rilanciate anche da Dagospia. Si trovano inserite nel portfolio tra le “fotografie glamour” (basta inserire nome e mail per ricevere la brochure in Pdf degli 11 scatti). Noi di MOW lo abbiamo contattato per farci spiegare come sia nato questo shooting che ora mette ancora più in imbarazzo il deputato Soumahoro.

Carchidi, rivedendo quelle foto lei è sicuro che si tratti della moglie di Aboubakar Soumahoro?

So che si chiama così, come avevo riportato sul nome del portfolio sul sito, e ho saputo di loro quando ne hanno parlato le cronache in questi giorni. Prima non sapevo chi fossero questi signori. Ho visto le loro foto sui giornali e mi è sembrata lei.

LE FOTO HOT DI LILIANE MUREKATETE SUL SITO DI ELIO CARCHIDI

Quando è stato realizzato questo servizio fotografico?

Erano sul mio sito dal 2012, per cui sicuramente quell’anno.

Per cui non ha deciso lei di farle uscire dopo lo scoppio del caso che ha messo in imbarazzo il deputato?

Assolutamente no.

Ricorda perché il soggetto ritratto, che sembrerebbe l’attuale moglie di Soumahoro, le ha chiesto questo shooting?

Guardi, in genere ho clienti di ogni tipo, dal professionista per la foto istituzionale all’agenzia per la foto pubblicitaria. Tra tutti i clienti capitano anche signore e signori che vogliono fare le modelle o i modelli o oppure le attrici e gli attori e quindi avere un portfolio fotografico di un certo tipo.

liliane murekatete foto elio leonardo carchidi 11

E lei non si pone troppe domande…

Per nulla. Tanti personaggi famosi chiedono foto simili, per cui questa non mi ha stupito. Per me era ed è una richiesta abbastanza usuale. Nulla di scandaloso o strano.

Come mai non ha pensato di venderle lei direttamente a qualche testata giornalistica?

Non è il mio mestiere e non rientra nella mia etica professionale. Speravo che anche queste rimanessero lì per gli amanti della fotografia e non a uso e consumo della cronaca. Lo scopo era di presentare belle foto di una bella signora.

Ora però stanno circolando ovunque.

Sono praticamente sommerso dai download del sito, dalle persone che mi chiamano e mi scrivono per vederle e dai giornalisti. Sono spiazzato perché non era il mio obiettivo.

ELIO CARCHIDI

Quindi non ha fatto lei la soffiata a Dagospia?

Avrei potuto farlo in questi anni o nei giorni precedenti, ma non è questo il mio modo di lavorare. Per me era quella una cliente come le altre e le foto sono online da oltre dieci anni.

Quando è costato questo servizio fotografico?

In questo caso nulla, perché si trovano accordi tra modella e fotografo e si spera di poter poi vendere a giornali e riviste queste foto. All’epoca non andò così e rimasero invendute.

Comunque non le ha pagate la signora ritratta, che si è invece occupata dell’ambientazione del suo look, mentre io soltanto di scattare.

ARTICOLI CORRELATI

liliane murekatete foto elio leonardo carchidi 9

liliane murekatete con roberto saviano liliane murekatete liliane murekatete liliane murekatete

liliane murekatete e marie therese mukamitsindo LILIANE MUREKATETE

IL SERVIZIO FOTOGRAFICO HOT DI LILIANE MUREKATETE - PH ELIO CARCHIDI liliane murekatete foto elio leonardo carchidi 4 IL SERVIZIO FOTOGRAFICO HOT DI LILIANE MUREKATETE - PH ELIO CARCHIDI liliane murekatete foto elio leonardo carchidi 10 liliane murekatete foto elio leonardo carchidi 1 liliane murekatete. liliane murekatete 2 liliane murekatete con borse louis vuitton LILIANE MUREKATETE MOGLIE DI SOUMAHORO liliane murekatete con borse louis vuitton MEME SULLA MOGLIE DI SOUMAHORO BY EMILIANO CARLI PAPA FRANCESCO - LILIANE MUREKATETE - ABOUBAKAR SOUMAHORO liliane murekatete foto elio leonardo carchidi 8 LILIANE MUREKATETE - MARIE THERESE MUKAMITSINDO - TOMMASO CIARMATORE Tommaso Ciarmatore Liliane Murekatete LILIANE MUREKATETE liliane murekatete foto elio leonardo carchidi 7 liliane murekatete foto elio leonardo carchidi 2 liliane murekatete foto elio leonardo carchidi 6 Liliane Murekatete con la madre, Marie Therese Mukamitsindo liliane murekatete foto elio leonardo carchidi 5 IL SERVIZIO FOTOGRAFICO HOT DI LILIANE MUREKATETE - PH ELIO CARCHIDI 2