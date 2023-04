RUSSI, SOTTO A CHI TOCCA! PUTIN SI STA PREPARANDO PER L’OFFENSIVA DI PRIMAVERA IN UCRAINA E FACILITA LA PROCEDURA PER ARRUOLARE I CITTADINI: ALL'ESERCITO BASTERÀ UNA MAIL PER AGGIUNGERE AL REGISTRO DIGITALE I NOMI DEI NUOVI SOLDATI – CHI LA RICEVERÀ SI DOVRÀ PRESENTARE IN CASERMA. UNA VOLTA SPEDITA LA MAIL SCATTA IN AUTOMATICO IL DIVIETO DI LASCIARE IL PAESE PER CHI È CHIAMATO ALLE ARMI - "MAD VLAD" MANDA AL MACELLO I SOLDATI, I 300 MILA UOMINI MOBILITATI NEI MESI SCORSI SONO QUASI TUTTI MORTI..