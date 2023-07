ALT, C'È UNA GOLA PROFONDA AL CREMLINO! - IL CAPO DELL'INTELLIGENCE MILITARE UCRAINA, KIRYLO BUDANOV, PROVA A METTERE PAURA A PUTIN: "ABBIAMO FONTI NELLA SUA CERCHIA RISTRETTA, NEGLI UFFICI A LUI PIÙ VICINI. ECCO PERCHÉ DI SOLITO SAPPIAMO COSA STA SUCCEDENDO. PRIGOZHIN? NON HA PERSO POTERE DOPO IL TENTATO GOLPE DEL 24 GIUGNO...”

Kyrylo Budanov

(ANSA) - "L'intelligence ucraina ha fonti nella cerchia ristretta di Vladimir Putin. Abbiamo le nostre fonti. Per così dire, negli uffici più vicini (al presidente russo). Ecco perché di solito sappiamo cosa sta succedendo, come nel caso dell'indagine su Yevgeny Prigozhin", ha rivelato il capo dell'intelligence militare ucraina Kirylo Budanov in un'intervista pubblicata sul sito della Reuters.

Kyrylo Budanov

Budanov ha raccontato notizie di prima mano secondo cui da un'indagine del ministero degli Interni di Mosca è emerso che Prigozhin ha sostegno in Russia, a conferma che il suo potere non si è per niente dissolto dopo l'insurrezione del 24 giugno.

