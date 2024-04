UN ALTRO BRUTTO SCHERZO PER FRANCESCO TALÒ – L'EX CONSIGLIERE DIPLOMATICO DELLA MELONI, CHE SI ERA DIMESSO DOPO LA FIGURACCIA DELLA TELEFONATA DEI DUE COMICI RUSSI, È STATO INDICATO DA CROSETTO COME NUOVO PRESIDENTE DEL PRESTIGIOSO “ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE”. MA IL CDA SI OPPONE ALLA NOMINA. E L’ATTUALE VICE PRESIDENTE, PAOLO MAGRI, ASSUMERA’ L'INTERIM PER UN ANNO – “IL FOGLIO: “A TALÒ VENGONO RINFACCIATI LO SCHERZO DEI RUSSI, LE POSIZIONI TROPPO FILO NATO (IN CHIAVE ANTI CINA E ANTI RUSSIA), LE PRESSIONI DEL GOVERNO PER NOMINARLO PRESIDENTE DELL’ISTITUTO…”

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

Questa volta non è lo scherzo di una coppia di comici russi a sbarrare la strada a Francesco Talò. O forse anche quell’inciampo, dopo una carriera specchiata, viene usato per colpirlo. […] da giorni un pezzo che conta dell’Ispi (il prestigioso Istituto per gli studi di politica internazionale) sta dicendo di no all’elezione a presidente dell’ambasciatore. Una cosa mai successa in novant’anni di storia a Palazzo Clerici: la rivolta del consiglio d’amministrazione contro un nome indicato dal governo.

Talò è stato capo dell’ufficio diplomatico di Palazzo Chigi fino allo scorso novembre, quando la premier Giorgia Meloni annunciò le sue dimissioni: a lei è stato passato al cellulare il finto presidente dell’Unione africana molto interessato a farla parlare (registrandola) di Russia e Ucraina. Il diplomatico ha pagato per tutto l’ufficio.

Il ministro Guido Crosetto l’ha portato con sé alla Difesa prospettandogli poi la presidenza dell’Ispi al posto di Giampiero Massolo. L’elezione delle nuove cariche del think tank più importante d’Italia si svolgerà domani.

Tuttavia da qualche giorno è stato spiegato alla Farnesina, a Palazzo Chigi e alla maggioranza che Talò “non potrà essere eletto presidente”. I motivi vanno ricercati, per poi perdersi, nel consiglio d’amministrazione dell’Ispi. Un enorme patto sindacale, stile vecchia Rcs, dove siedono i rappresentanti della meglio imprenditoria italiana, soprattutto milanese, pubblica e privata (da Google all’Eni, passando per Pirelli, Mediaset, Piaggio, Mediolanum, Enel, Leonardo, Poste, Snam, Ibm, Italmobiliare fino all’Iai l’Istituto affari internazionali presieduto da Nelli Feroci).

A Talò vengono rinfacciati lo scherzo dei russi, le posizioni estremamente troppo filo Nato (in chiave anti Cina e anti Russia), le pressioni del governo per nominarlo presidente dell’istituto, anche se la prassi è sempre stata questa. Lo accusano di tutto, pure di essere amico della Fiamma magica di Fratelli d’Italia, anche se non lo è.

In questo magma incontrollabile di mille interessi e umori trasversali a cavallo fra business e giochi di potere sembra che ad avere la meglio sarà Paolo Magri, attuale vicepresidente esecutivo dell’Ispi (già membro del cda della Fondazione Italia-Cina e del Consiglio d’Indirizzo della Fondazione Italia-Russia) che domani dovrebbe assumere l’incarico di presidente ad interim.

Con Talò che diventerà dirigente con alcune deleghe, senza salire al soglio dell’Istituto. Massolo, presidente uscente, dovrebbe invece rimanere come responsabile dell’istituto di sorveglianza.

“Ci sono troppe pressioni contro di me”, si è sfogato l’ex capo del diplomatico di Palazzo Chigi, 64 anni di cui 38 passati tra le feluche, tra il consolato di New York e l’ambasciata in Israele.

Tutto è cambiato in pochi mesi: all’inizio il cda gli aveva dato un via libera informale poi è arrivato l’irrigidimento. Al punto che Crosetto, tra i suoi principali sponsor anche se è stimato trasversalmente, gli ha consigliato di battere, per il momento, in ritirata. Per magari riproporsi come presidente fra qualche mese. […]

