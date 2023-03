24 mar 2023 12:50

ALTRO CHE MIGRANTI, LA VERA EMERGENZA PER L'ITALIA È NON PERDERE I FONDI DEL PNRR – A MARGINE DEL CONSIGLIO UE, RAFFAELE FITTO HA INCONTRATO IL COMMISSARIO ALL'ECONOMIA EUROPEO, PAOLO GENTILONI. SUL TAVOLO IL VIA LIBERA ALLA TERZA RATA DA 19 MILIARDI DEL RECOVERY. PER INCASSARE L'ASSEGNO, PER FINE MESE IL GOVERNO DEVE RAGGIUNGERE 13 OBIETTIVI IMPOSTI DA BRUXELLES. E AL MOMENTO NE SONO STATI CENTRATI SOLO 5 – LE DELEGHE SULLA GRANA BALNEARI ANDRANNO AL MINISTRO DEL MARE, NELLO MUSUMECI, O AL SOTTOSEGRETARIO, GIOVANBATTISTA FAZZOLARI…