ALTRO CHE VISITA LAMPO: LE FERIE ALBANESI DI GIORGIA MELONI SONO DURATE QUATTRO GIORNI – LA DUCETTA È PARTITA IERI SERA, ALLE 23, CON IL TRAGHETTO PRINCE PER BRINDISI, E QUESTA MATTINA ARRIVERÀ ALLA MASSERIA “BENEFICIO” DI CEGLIE MESSAPICA, DOVE RIMARRÀ ANCORA QUALCHE GIORNO - IL PREMIER ALBANESE, EDI RAMA, GONGOLA PER LA VISIBILITÀ E SI SPRECA IN LODI: “È UNA POLITICA CONCRETA, ALTRO CHE PERICOLO FASCISTA”. E NEGA L’INCONTRO TRA LA SORA GIORGIA E BLAIR: “LUI NON C’ERA, È RIPARTITO LA MATTINA DEL SUO ARRIVO” - VIDEO

L'ARRIVO DI TONY BLAIR IN ALBANIA CON ELICOTTERO MILITARE - VIDEO TOP CHANNEL

1. EDI RAMA: “GIORGIA È UN’AMICA: CONCRETA, ALTRO CHE FASCISTA”

Estratto dell’articolo di Letizia Tortello per “La Stampa”

«Giorgia è incredibile. […] è nata un’amicizia. Ma soprattutto, che lei è una politica concreta, altro che pericolo fascista». La vacanza di quattro giorni della premier Meloni in Albania finisce con gli abbracci stretti col premier Edi Rama, che l’ha ospitata nella villa del governo, e con un’arrabbiatura. È ripartita ieri alle 23 col traghetto Prince per Brindisi: un intero piano della nave è stato riservato a lei, famiglia e staff.

Security, camerieri, motoscafo, visita privatissima. Ci racconta qualcosa lei della villeggiatura di Meloni?

«Giorgia voleva riposarsi, l’ho accolta al porto lunedì, non sono neanche sceso dalla macchina e l’ho portata alla mia residenza. L’ho lasciata lì. Poi, abbiamo fatto una cena con la sua e la mia famiglia».

Voi, e anche Tony Blair, conferma?

«No. Lui non c’era! Ho visto tanto fantasticare su questo e altro - tipo che non sia venuta in traghetto, ma con uno jacht di lusso, o che sia venuta per una centrale nucleare -, mi dispiace ma Blair è ripartito la mattina del suo arrivo».

L’ha portata in giro per le spiagge albanesi?

«Da lunedì non si è mai mossa. Solo un giorno, col motoscafo, per andare alla spiaggia di fronte, nel Golfo di Valona. E oggi (ieri per chi legge, ndr), quando l’ho portata in città, sul lungomare. […] Ma c’è un altro episodio in cui ho pensato: “È un gigante”». […] «Sui media albanesi e su TikTok non si parlava d’altro che di un gruppo di italiani scappati da un ristorante a Berat senza pagare. […] Quando l’ho raccontato a Giorgia, […] ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore: “Vada a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere il rispetto così”».

[…] Tutta questa sintonia stride con le vostre idee politiche: lei appartiene alla famiglia della sinistra. Meloni è di destra, nazionalista. Su cosa vi trovate?

«Senta, destra e sinistra sono categorie pretenziose, buone per i dibattiti. Non siamo più nel ’900. Io sono di una certa sinistra, per la terza via di Clinton, Blair, Schröder. Lei è di destra, ma hanno detto che era un mostro fascista che avrebbe marciato su Bruxelles. Invece, dal primo giorno, non ne ha sbagliata una sulla linea della politica internazionale».

Quando vi rivedrete?

«Se mi invita, vengo domani. Lei verrà a Tirana a ottobre al summit del processo di Berlino. La accoglierò a braccia aperte».

2. MELONI RIENTRA IN PUGLIA DOPO LA VISITA IN ALBANIA. TUTTE LE SFIDE DELLA PREMIER IN AUTUNNO

Estratto dell’articolo di Adriana Logroscino per www.corriere.it

Finito il viaggio in Albania, Giorgia Meloni rientra in Puglia. È attesa per questa mattina allo sbarco del traghetto di linea Prince, al porto di Brindisi. Anche se pure sul viaggio di ritorno c’è quel riserbo che la premier ha preteso e ottenuto su tutta la tre giorni albanese: perfino il possibile incontro con Tony Blair resta avvolto nel mistero («Nessuna cena», assicurano dallo staff dell’ex premier britannico rispetto alle indiscrezioni circolate, senza però escludere un incontro).

Meloni tornerà nella masseria Beneficio di Ceglie Messapica per l’ultimo scorcio delle vacanze. […] torna in Italia sapendo che l’aspetta «un autunno impegnativo», come dichiara al Quotidiano di Puglia, commentando la capacità di rigenerarla che ha la regione della quale è una habitué.

Al di là dei dossier che attendono il governo, dalla legge di bilancio, alla riforma della giustizia alla ratifica del Mes, però, la temperatura politica nei giorni in cui era via si è alzata anche dentro la sua maggioranza, coinvolgendo direttamente i due leader delle principali forze della coalizione, nonché vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, in competizione stretta per le elezioni Europee della prossima primavera.

Il leader leghista prende lo spunto dalla situazione in Spagna dopo il voto per lanciare, ruvido, un avvertimento: «Ecco cosa succede quando nel centrodestra si mettono veti e ci si divide, vince la sinistra nonostante abbia meno voti». Di «convergenza inquietante tra sinistra e indipendentisti catalani» per l’elezione della socialista Francina Armengol a presidente del congresso spagnolo, parla anche Carlo Fidanza, che guida i meloniani all’europarlamento.

Tuttavia l’altolà di Salvini è chiaramente una risposta all’intervento altrettanto duro di Tajani del giorno prima: «Nessun tentennamento verso i socialisti, ma mai nessun accordo in Europa con Le Pen e Afd». E questo clima incandescente tra i due segretari dei partiti maggiori suoi alleati, a procurare qualche inevitabile preoccupazione aggiuntiva a Meloni. Del resto ancora fresca è la ferita per la norma sugli extraprofitti, decisa direttamente da Meloni all’ultimo Consiglio dei ministri, gradita alla Lega e sgraditissima a Forza Italia. […]

