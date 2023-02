UNA “POLPETTA” AVVELENATA PER TRUMP – L'EX PRESIDENTE USA STA PROVANDO A DENIGRARE IN TUTTI I MODI IL SUO RIVALE PIÙ PERICOLOSO PER LE PRIMARIE REPUBBLICANE: RON DESANTIS. HA AFFIBBIATO AL GOVERNATORE DELLA FLORIDA UN NUOVO NOMIGNOLO: “MEATBALL RON”, OVVERO “RON LA POLPETTA”, CON UN RIFERIMENTO RAZZISTA VERSO GLI ITALOAMERICANI – INTANTO PER L'EX PRESIDENTE SPUNTA UN'ALTRA GRANA: È STATO PUBBLICATO IL RAPPORTO DEL GRAN GIURÌ SULLE SUE PRESSIONI PER RIBALTARE L’ESITO DEL VOTO IN GEORGIA…