22 feb 2023 19:58

UN ALTRO PASSO PER LA DEOCCIDENTALIZZAZIONE DELLA RUSSIA – VLADIMIR PUTIN HA REVOCATO IL DECRETO SULLE LINEE DI POLITICA ESTERA, RISALENTE AL 2012, IN CUI ERANO STATI INSERITI, TRA GLI OBIETTIVI, LA COOPERAZIONE CON L’UNIONE EUROPEA E LO SVILUPPO DELLE “RELAZIONI CON LA NATO”. DETTAGLIO NON TRASCURABILE: IN QUEL DOCUMENTO SI PARLAVA ANCHE DI “SOLUZIONE DEL PROBLEMA DELLA TRANSNISTRIA, BASATO SULL’INTEGRITÀ TERRITORIALE DELLA MOLDAVIA”. NON È CHE È IL PRELUDIO DI UN’INVASIONE A CHISINAU?