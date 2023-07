1 lug 2023 12:40

UN ALTRO SMACCO DALLA CORTE SUPREMA PER BIDEN – DOPO LA CANCELLAZIONE DELLA “AFFIRMATIVE ACTION” (CHE FAVORIVA L'INGRESSO ALLE UNIVERSITA' AGLI STUDENTI DELLE MINORANZE ETNICHE), I GIUDICI REPUBBLICANI BOCCIANO ANCHE IL PIANO DI ABBATTIMENTO DEL DEBITO DI DECINE DI MILIONI DI STUDENTI AMERICANI (PER UN TOTALE DI 430 MILIARDI DI DOLLARI) – LO SCONTO SUI DEBITI STUDENTESCHI ERA UNO DEI PUNTI FORTI DI “SLEEPY JOE” IN VISTA DELLA RIELEZIONE: QUESTO STOP E' UN BEL CALCIONE AL PRESIDENTE…