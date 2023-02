10 feb 2023 18:46

ALZA GLI OCCHI AL CIELO, LA CINA CI SPIA – C’È ANCHE L'ITALIA TRA LA QUARANTINA DI PAESI CHE SONO STATI SPIATI DAI PALLONI DI PECHINO. IL NOSTRO PAESE È UN OBIETTIVO DELLA SORVEGLIANZA DEL DRAGONE PER LA PRESENZA DI BASI NATO E AMERICANE (E ORA COME LA METTIAMO CON IL PROGETTO DELLA “NUOVA VIA DELLA SETA” A CUI ROMA HA ADERITO CON ENTUSIASMO?) – DALLO STUDIO DEI DETRITI DEL PALLONE FATTO ESPLODERE IN SOUTH CAROLINA SI È SCOPERTO CHE L'OGGETTO VOLANTE AVEVA ANTENNE PER CAPTARE LE COMUNICAZIONI DI INTELLIGENCE