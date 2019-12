CONTE, CI MANCAVA SOLO QUESTA! L’EX MOGLIE GLI FA CAUSA – VALENTINA FICO E’ TRA LE 12 AVVOCATESSE DELLO STATO CHE HANNO CITATO IN GIUDIZIO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – LA EX DI CONTE VUOLE ESSERE RISARCITA DELLA MANCATA CORRESPONSIONE DEI PREMI PER LA VITTORIA DELLE CAUSE DELLA AVVOCATURA, ESSENDONE STATA ESCLUSA 12 ANNI FA QUANDO ERA INCINTA DI "GIUSEPPI" - IL TAR HA GIÀ FISSATO LA TRATTAZIONE DI MERITO DELLA CAUSA IN UDIENZA PUBBLICA PER L’11 MARZO 2020 - IL RISCHIO STANGATA PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI