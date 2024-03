16 mar 2024 16:52

AMARO LUCANO! TUTTO DA RIFARE PER IL CAMPO LARGO IN BASILICATA - IL CANDIDATO, FORTEMENTE VOLUTO DA CONTE, DOMENICO LACERENZA, RINUNCIA ALLA CANDIDATURA – “AVEVO DATO LA MIA DISPONIBILITÀ MA NON POSSO IGNORARE LE REAZIONI CHE CI SONO STATE IN SEGUITO. VOGLIO PRESERVARE LO SPIRITO D’UNITÀ. E PER QUESTO FACCIO UN PASSO INDIETRO..." - CALENDA: “DILETTANTI ALLO SBARAGLIO. ALTRO CAPOLAVORO POLITICO DI CONTE CON PD A RIMORCHIO”