AMBASCIATOR PORTA PENA – IL DELEGATO FRANCESE IN NIGER, SYLVAIN ITTÉ, È OSTAGGIO ALL'INTERNO DELLA SUA SEDE DIPLOMATICA. LO RIFERISCE MACRON: "NON HA PIÙ LA POSSIBILITÀ DI USCIRE E NON RICEVE CIBO" – ITTÉ, COME ALTRI MEMBRI DELL’AMBASCIATA, SI NUTRE SOLAMENTE CON “RAZIONI MILITARI” - DA SETTIMANE GLI AUTORI DEL COLPO DI STATO, CHE A FINE LUGLIO HA DEPOSTO IL PRESIDENTE ELETTO BAZOUM, CHIEDONO IL RITIRO DELLE FORZE FRANCESI E IL RIENTRO DELL'AMBASCIATORE...

Estratto dell’articolo di Danilo Ceccarelli per “La Stampa”

sylvain itte 4

Nella guerra di nervi tra la Francia e i militari golpisti in Niger, il presidente Emmanuel Macron ieri è andato all'attacco con una pesante accusa nei confronti della giunta salita al potere Niamey: l'ambasciatore di Parigi, Sylvain Itté, è «ostaggio» all'interno della sede diplomatica francese.

Non ha «più la possibilità di uscire, è persona non grata» e non si può «alimentare», ha affermato Macron durante una visita a Semour-en-Auxois, nella Francia centrorientale. Per questo Itté si nutre solamente con «razioni militari». [...]

sylvain itte 1

Da settimane gli autori del colpo di Stato che a fine luglio ha deposto il presidente eletto Mohamed Bazoum, oltre a chiedere il ritiro delle forze francesi, esigono il rientro dell'ambasciatore, che Parigi continua a mantenere al suo posto rifiutandosi di riconoscere la giunta al potere. «Farò quello che converremo con il presidente Bazoum perché è lui l'autorità legittima e gli parlo ogni giorno», ha spiegato Macron. [...]

NIGER - I GOLPISTI ACCLAMATI ALLO STADIO ALLA FOLLA NIGER - I GOLPISTI ACCLAMATI ALLO STADIO ALLA FOLLA fiamme all ambasciata francese di niamey niger DELIRIUM IN SAHEL - MEME SUL GOLPE IN NIGER BY DAGOSPIA bandiere russe per strada in niger scontri in niger proteste filo russe a niamey niger sylvain itte 5