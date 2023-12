AMBASCIATORE E MOLTE PENE – IL GOVERNO E IL QUIRINALE SI OPPONGONO ALLA NOMINA DI BENNY KASHRIEL COME NUOVO RAPPRESENTANTE DIPLOMATICO DI ISRAELE A ROMA: KASHRIEL È STATO PER 31 ANNI SINDACO DELL’INSEDIAMENTO DI MA’ALE ADUMMIM, ED È UN SUPER FALCO, AL PUNTO CHE LA SUA POSSIBILE NOMINA HA SPACCATO ANCHE LA COMUNITÀ EBRAICA IN ITALIA. ANCHE IL SOLITAMENTE COMPASSATO MATTARELLA HA GIUDICATO LA PROPOSTA DI NETANYAHU “IRRICEVIBILE”

Estratto dell’articolo di Giulia Pompili per “il Foglio”

benny kashriel

E’ stato perfino il Quirinale [...] a dire di no. E pure il ministro degli Esteri Antonio Tajani l’ha fatto presente esplicitamente [...] con il suo omologo israeliano Eli Cohen: Benny Kashriel, che è stato per 31 anni il sindaco dell’insediamento israeliano di Ma’ale Adummim, a est di Gerusalemme, non sarà il prossimo ambasciatore di Israele in Italia.

[...] il primo ministro Benjamin Netanyahu ha fatto una proposta considerata “irricevibile”.

Kashriel è una figura controversa, e il sondaggio sul suo gradimento da parte dei funzionari israeliani in Italia va avanti da mesi, ancora prima del massacro del 7 ottobre […] e dell’inizio dei bombardamenti su Gaza.

La risposta dell’esecutivo italiano è sempre stata negativa, ma di recente la comunicazione è diventata più limpida, cristallina. Si tratta di una fase ancora preliminare […] e quindi un rifiuto non è tecnicamente considerato uno sgarbo diplomatico.

benny kashriel benjamin netanyahu 2

[...] l’ipotesi di Kashriel ambasciatore ha spaccato la comunità ebraica italiana […]e rischia di aggravare le tensioni.

Secondo una fonte informata sulla procedura, […], il governo italiano è preoccupato anche della fase due della guerra, quella in cui Israele dovrà “ricostruire rapporti solidi con uno dei suoi migliori alleati ma anche con la società civile italiana”. E questo ruolo […] è difficile vederlo in una figura come quella di Kashriel, considerato uno poco avvezzo alla diplomazia. […].

GIORGIA MELONI - BENJAMIN NETANYAHU GIORGIA MELONI - BENJAMIN NETANYAHU 1

benny kashriel benjamin netanyahu benny kashriel benny kashriel 1 benny kashriel benjamin netanyahu