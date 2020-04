AMERICA IN FIAMME - E' COME SE UNA SCOSSA DI TERREMOTO AVESSE FATTO TREMARE L'ECONOMIA USA. A MARZO IL MERCATO DEL LAVORO HA PERSO PIÙ DI 700 MILA POSTI: UN DATO SHOCK - IL VIRUS E' GIÀ COSTATO OLTRE 6 MILA MORTI. E CHE INSIEME AD ALTRE MIGLIAIA DI VITE UMANE PUÒ SPAZZARE VIA IL GRANDE SOGNO DI DONALD TRUMP, QUELLO DI RESTARE ALLA CASA BIANCA

Ansa.it

donald trump 2

E' come se una scossa di terremoto avesse fatto tremare l'economia Usa. Ma solo una scossa di avvertimento, presagio di un disastro molto più grande, di una recessione e di una crisi sociale che possono travolgere un intero Paese, un'America su cui si è abbattuto con tutta la sua brutalità il virus già costato oltre 6 mila morti. E che insieme ad altre migliaia di vite umane può spazzare via il grande sogno di Donald Trump, quello di restare alla Casa Bianca.

coronavirus usa 1

A marzo il mercato del lavoro ha perso più di 700 mila posti: un dato shock che va ben oltre le attese (si parlava di 100 mila), il peggiore dal maggio 2009 quando fu raggiunto il picco di disoccupati dopo la grande crisi finanziaria. Il tasso di disoccupazione è quindi schizzato in un mese dal 3,5% al 4,4%, mai un balzo cosi' lungo dal gennaio del 1975.

Wall Street appare spaventata, e se all'inizio di seduta cerca di limitare i danni finisce poi per cedere oltre il 2%.

il trader peter tuchman wall street

Ultima giornata di settimana pesante per Piazza Affari, notevolmente peggiorata nel finale in scia al progressivo pessimismo della prima parte di seduta di Wall street: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo del 2,67% a 16.384 punti, mentre l'Ftse All share è sceso del 2,53% a quota 17,903. Giornata debole per mercati azionari del Vecchio Continente: Londra ha concluso in ribasso dell'1,21%, con Parigi in calo dell'1,57%, mentre Francoforte ha provato a tenere con una discesa finale dello 0,47%.