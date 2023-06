IN AMERICA C’È UN CLIMA ESPLOSIVO – UN UOMO ARMATO È STATO ARRESTATO VICINO A CASA DI BARACK OBAMA, A WASHINGTON: AVEVA CON SÉ MATERIALE ESPLOSIVO - TAYLOR TARANTO, 37 ANNI, È UN SOSTENITORE DI TRUMP ED ERA RICERCATO PER L'ASSALTO A CAPITOL HILL, DEL 6 GENNAIO 2021: È STATO CATTURATO DAGLI AGENTI DEL "SECRET SERVICE" DOPO UN INSEGUIMENTO A PIEDI

taylor taranto 1

(ANSA) - Un uomo in possesso di materiale esplosivo è stato arrestato nelle vicinanze dell'abitazione degli Obama a Washington D.C. Lo scrive Cbs News citando diverse fonti. Il sospetto è stato identificato come Taylor Taranto, 37 anni, di Seattle nello stato di Washington. Taranto è stato catturato dopo essere stato inseguito a piedi dal Secret Service.

Sostenitore di Trump, l'uomo era anche ricercato per l'assalto al Congresso americano il sei gennaio del 2021. Non è chiaro se al momento dell'arresto l'ex presidente degli Stati Uniti e la moglie Michelle fossero in casa. Secondo le autorità, Taranto era nella zona della capitale da diversi mesi. E' stato visto accamparsi con il suo furgone nei pressi del carcere dove sono detenuti gli accusati per i fatti del 6 gennaio.

casa di barack obama a washington barack obama joe biden 3 barack obama casa di barack obama a washington

taylor taranto 5 taylor taranto 2 taylor taranto 4 taylor taranto 6 taylor taranto 3