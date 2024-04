12 apr 2024 16:52

GLI AMERICANI LO FANNO APPOSTA? DA GIORNI ORMAI GLI STATI UNITI DANNO PER IMMINENTE UN ATTACCO CONTRO ISRAELE, COME RAPPRESAGLIA AL RAID A DAMASCO, IN CUI È MORTO IL GENERALE MOHAMMED REZA ZAHEDI. ORA ALCUNE FONTI RIVELANO ALLA CBS CHE IL GIORNO SCELTO DA TEHERAN È OGGI: “OLTRE 100 DRONI E DECINE DI MISSILI BOMBARDEREBBERO OBIETTIVI MILITARI ALL’INTERNO DEL PAESE” – IL MINISTRO DELLA DIFESA, YOAV GALLANT: “SIAMO PRONTI A DIFENDERCI SUL TERRITORIO E IN ARIA. SAPPIAMO COME RISPONDERE”