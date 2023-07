GLI AMERICANI HANNO FATTO INCAZZARE ZELENSKY – GLI STATI UNITI METTONO UN FRENO ALL’ADESIONE DI KIEV ALLA NATO (“DEFINIREMO UN PERCORSO, MA SENZA CALENDARIO”), PER EVITARE LA GUERRA MONDIALE, E IL PRESIDENTE UCRAINO SI INFURIA: “I RINVII SONO INAUDITI E ASSURDI. SENZA UN INVITO MOSCA CONTINUERÀ LA GUERRA. L’INCERTEZZA È DEBOLEZZA…”

JENS STOLTENBERG - JOE BIDEN - VERTICE NATO VILNIUS

USA, NATO DEFINIRÀ PERCORSO ADESIONE KIEV SENZA CALENDARIO

(ANSA-AFP) - La Casa Bianca ha reso noto che la vertice di Vilnius la Nato definirà un "percorso" per l'adesione dell'Ucraina, ma senza un "calendario".

La Nato definirà un percorso di riforme per l'Ucraina, in modo che possa entrare a far parte dell'Alleanza, ma senza fornire un "calendario", ha dichiarato questa mattina il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan.

Verrà elaborato un "percorso di riforme per l'Ucraina", ma "non posso indicare un calendario", ha detto Sullivan ai giornalisti a Vilnius, confermando anche che il Presidente Joe Biden incontrerà domani il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

VOLODYMYR ZELENSKY JOE BIDEN

ZELENSKY, SENZA UN INVITO NATO MOSCA CONTINUERÀ LA GUERRA

(ANSA) - "Sembra che non ci sia disponibilità né a invitare l'Ucraina alla Nato né a renderla membro dell'Alleanza. Ciò significa che c'è ancora la possibilità che l'adesione dell'Ucraina alla Nato sia da negoziare con la Russia. E per la Russia, questo si traduce in una motivazione per continuare il suo terrore. L'incertezza è debolezza. E ne discuterò apertamente al vertice": lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram.

VOLODYMYR ZELENSKY - SPECIALE PORTA A PORTA

ZELENSKY CONTRO LA NATO, 'ASSURDI I RINVII SULL'UCRAINA'

(ANSA) - "E' inaudito e assurdo che non ci sia un calendario né per l'invito né per l'adesione dell'Ucraina alla Nato e che si aggiungano strane formulazioni sulle condizioni anche solo per l'invito" : lo scrive il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sul suo canale Telegram, nel quale dice anche che l'incertezza sul futuro di Kiev nell'Alleanza incoraggia la Russia a continuare la guerra. "Rispettiamo i nostri alleati - scrive il leader ucraino che si sta recando a Vilnius -. Apprezziamo la sicurezza condivisa. E apprezziamo sempre una conversazione aperta. Ma anche l'Ucraina merita rispetto".

Gitanes Nauseda - Joe Biden - Jens Stoltenberg - Vertice Nato Vilnius volodymyr zelensky con il cardinal matteo maria zuppi joe biden jens stoltenberg