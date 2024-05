GLI AMERICANI HANNO LASCIATO SOLO NETANYAHU – LO STOP ALLA SPEDIZIONE DI 3.500 BOMBE DEGLI USA È L’ENNESIMO SEGNALE: BIDEN SI È ROTTO IL CAZZO DI “BIBI” E NON VUOLE UN’OPERAZIONE SU RAFAH – WASHINGTON PRECISA DI NON AVER APPROVATO L’EVACUAZIONE DI 100MILA PERSONE DALLA CITTÀ E DI STAR “RIVALUTANDO” ALCUNE SPEDIZIONI DI ASSISTENZA ALLO STATO EBRAICO – “AXIOS”: “GLI ISRAELIANI HANNO DETTO AGLI STATI UNITI DI ESSERE PREOCCUPATI CHE QUESTA MOSSA POSSA COMPROMETTERE L’ACCORDO PER IL RILASCIO DEGLI OSTAGGI”. DEL RESTO, PERCHÉ HAMAS DOVREBBE TRATTARE, SE ANCHE GLI ALLEATI MOLLANO ISRAELE?

Hamas, 'colloqui finiti, Israele è tornato indietro'

netanyahu biden

(ANSA) - Hamas ha fatto sapere che sono finiti i colloqui al Cairo e che Netanyahu è tornato al punto di partenza. Lo riferisce Haaretz citando anche una fonte israeliana secondo cui non c'è stata "una svolta" nei negoziati, pur se la delegazione resta nella capitale egiziana.

Usa, 'stiamo rivalutando l'invio di armi a Israele'

(ANSA) - Gli Stati Uniti stanno "attualmente rivalutando alcune spedizioni di assistenza di sicurezza a breve termine" a Israele. Lo ha detto il segretario alla Difesa Lloyd Austin in un'audizione Commissione per gli stanziamenti del Senato sul bilancio del Pentagono per l'anno fiscale 2025. "Continueremo a fare ciò che è necessario per garantire che Israele abbia i mezzi per difendersi. Detto questo, stiamo attualmente rivalutando alcune spedizioni di armi a breve termine nel contesto degli eventi in corso a Rafah", ha dichiarato il capo del Pentagono.

Usa, l'evacuazione da Rafah non ha avuto la nostra approvazione'

TANK ISRAELIANI AMMASSATI VICINO AL VALICO DI RAFAH

(ANSA) - L'evacuazione di 100.000 persone a Rafah da parte di Israele "non ha avuto la nostra approvazione". "Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, in un briefing con la stampa. "L'evacuazione porterà ad altre operazioni di questo tipo e gli sfollati non hanno un posto sicuro dive andare. Siamo contrari", ha sottolineato.

Usa, rapporto su violazioni di Israele a Gaza non è pronto

(ANSA) - Il rapporto sulle violazioni di Israele nella guerra a Gaza che il dipartimento avrebbe dovuo presentare al Congresso oggi "non è pronto". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, in un briefing con la stampa senza specificare quando sarà ultimato. "Sarà disponibile nei prossimi giorni ma è la prima volta che il dipartimento di Stato si occupa di una cosa del genere e vogliamo essere molto attenti", ha sottolineato. "Si tratta di un breve ritardo", ha aggiunto il funzionario.

tendopoli a rafah

Israele avverte gli Stati Uniti che la pausa sulle armi potrebbe sabotare i colloqui con gli ostaggi

Traduzione dell’articolo di Barak Ravid per www.axios.com

Alti funzionari israeliani hanno espresso "profonda frustrazione" nei confronti dell'amministrazione Biden per la decisione di sospendere una spedizione di armi a Israele, avvertendo che la mossa potrebbe mettere a rischio i negoziati con gli ostaggi, hanno dichiarato ad Axios due fonti informate sulla questione.

Perché è importante: La mossa senza precedenti dell'amministrazione Biden, riportata per la prima volta da Axios domenica, era un modo per gli Stati Uniti di segnalare la loro preoccupazione per i piani di Israele per una possibile invasione di terra di Rafah, hanno detto i funzionari statunitensi.

biden netanyahu 2

"Continueremo a fare ciò che è necessario per garantire che Israele abbia i mezzi per difendersi. Detto questo, stiamo rivedendo alcune spedizioni di assistenza alla sicurezza a breve termine nel contesto degli eventi in corso a Rafah", ha dichiarato mercoledì il Segretario alla Difesa Lloyd Austin in un'audizione al Senato.

La pausa ha aumentato le tensioni tra l'amministrazione Biden e il governo Netanyahu, che sono cresciute costantemente negli ultimi mesi a causa delle ripercussioni interne e globali della guerra a Gaza.

rafah palestinesi in fuga

Situazione attuale: Più di un milione di sfollati palestinesi si sono rifugiati a Rafah, una città nel sud della Striscia di Gaza che Israele ha definito l'ultima roccaforte militare di Hamas. L'amministrazione Biden si oppone a qualsiasi operazione di terra condotta da Israele a Rafah che non includa un piano credibile per la protezione dei civili.

Lunedì, Israele ha catturato il lato palestinese del valico di Rafah, alla periferia orientale della città. La Casa Bianca ritiene che l'operazione di Rafah sia stata finora "limitata" e non crede che Israele abbia oltrepassato la "linea rossa", che potrebbe portare a un cambiamento della politica statunitense nei confronti della guerra a Gaza, hanno dichiarato funzionari statunitensi ad Axios.

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

Ma i funzionari hanno avvertito che se l'operazione si allarga o sfugge al controllo - e le forze israeliane entrano nella stessa città di Rafah - sarà "un punto di rottura" per le relazioni tra Stati Uniti e Israele.

Dietro le quinte: I funzionari israeliani si sono affannati a cercare una spiegazione per la decisione degli Stati Uniti di sospendere una spedizione di armi che comprendeva 1.800 bombe del peso di duemila libbre (circa novecento chili) e 1.700 bombe del peso di cinquecento libbre (circa 225 chili).

Nei giorni scorsi, dopo che il governo israeliano ha confermato che gli Stati Uniti hanno messo in pausa la spedizione nel contesto di Rafah, i funzionari hanno espresso profonda frustrazione alle loro controparti americane, hanno detto fonti informate sulla questione

Le fonti hanno detto che Israele ha detto all'amministrazione Biden di essere arrabbiato non solo per la decisione di sospendere la spedizione, ma anche per la decisione di farla trapelare ai media.

Contrariamente alle affermazioni israeliane sulla fuga di notizie dai media statunitensi, Axios ha dato per primo la notizia della pausa basandosi sulle informazioni di due funzionari israeliani.

rafah palestinesi in fuga

È curioso che alcuni funzionari israeliani si lamentino delle "fughe di notizie" quando sono stati proprio i funzionari israeliani a far trapelare la notizia", ha dichiarato un funzionario statunitense.

Tra le righe: Gli israeliani hanno detto agli Stati Uniti di essere estremamente preoccupati che - con i negoziati in corso al Cairo - la tempistica della mossa possa compromettere gli sforzi per garantire un accordo per il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco temporaneo, hanno detto le fonti.

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

Gli israeliani temono che Hamas non si muova dalle sue posizioni quando vedrà il livello di pressione degli Stati Uniti su Israele. I funzionari israeliani hanno detto all'amministrazione Biden che è necessario fare pressione su Hamas, non su Israele, e hanno ribadito la loro aspettativa che gli Stati Uniti continuino a stare al fianco di Israele nella lotta per sconfiggere Hamas.

Cosa guardare: Austin ha dichiarato alla sottocommissione Difesa del Senato che gli Stati Uniti non hanno preso una decisione definitiva su cosa fare con questo carico di armi, ma ha sottolineato a Israele le sue aspettative per una possibile operazione a Rafah.